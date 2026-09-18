75周年社慶 游美月：聯合報不僅要記錄改變，更要促成正向改變

聯合報系75周年延續社會關懷宗旨，舉辦周年系列活動之三「AI時代永續未來共識論壇」，邀請產官學及不同領域專家，從永續行動、AI發展、人才教育到超高齡社會展開對話，並發布「AI時代 跨世代永續與未來生活大調查」。聯合報社長游美月表示，聯合報不僅要記錄改變，更要促成正向改變。

游美月表示，AI時代要面對核心矛盾，AI有帶來極致的效率，但同樣有龐大的電力消耗與碳足跡，AI追求的是算力，但考驗的是永久的行動力，唯有拿出實質誘因，永續才能真正落地。

環境部長彭啟明致詞時也說，2年前聯合報報導的露天裸露垃圾問題，規模高達84萬噸，但在問題提出後，他也積極尋找方法，到今年底就可以解決，也感謝聯合報提出這項議題。

彭啟明也強調，淨零是必要的，過去碳排量每年減3%，接下來要每年要減4~5%，關鍵就是要靠碳費來達成目標。