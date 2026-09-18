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全台薪資中位數不到4萬 簡志誠喊中華電信年年加薪、每胎補助8萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中華電信董事長簡志誠。聯合報資料照
中華電信董事長簡志誠。聯合報資料照

行政院主計總處統計，全台薪資中位數不到4萬元，中華電信董事長簡志誠日前接受專訪指出，中華電信近年持續加薪，並提供每胎8萬元生育補助、每年3天有薪身心調適假、1天有薪生日假，以及設置在辦公場所內的18班幼教班，從薪資、專業成長到家庭照顧，全面強化員工支持。

 根據主計總處統計，7月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬9491元，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均數達7萬1165元，年增8.25%；不過，考量平均數容易受到少數高薪族群拉抬，更能反映多數受僱者實際處境的經常性薪資中位數僅3萬9629元，年增3.47%。

簡志誠日前接受專訪，除了分享中華電信在AI算力、海底電纜及「海地星空」通訊韌性上的布局，也公開談及公司的人才培育與員工福利。

簡志誠表示，中華電信近幾年每年都加薪，中華電信每年提供3天有薪「身心調適假」，讓員工在身心疲憊、需要休息時，可以不用擔心請假影響收入。公司也提供1天有薪生日假，員工不必限定生日當天休假，而是可以在生日當月自行選擇一天使用，增加安排上的彈性。

除了生育補助，簡志誠提到，公司也在辦公場所內設置幼教班，目前共有18班。員工上班時可以帶孩子一起到公司，下班後再接孩子回家，降低家長每日跨區接送、尋找托育資源的時間成本。

簡志誠表示，員工如有育嬰需求，也可以依法申請最長2年的育嬰留職停薪。中華電信希望透過生育補助、職場托育及育嬰制度，讓員工在職涯發展與家庭照顧之間，不必被迫做出二選一的決定。他說，有成長、有獲利，當然回饋給員工，員工才會再持續貢獻公司。

中華電信 補助 加薪

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