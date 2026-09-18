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接見密西根州長魏美桂 林佳龍：盼台美深化無人機合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍17日陪同總統賴清德接見美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪團，並於外交部與訪團交流，聚焦無人機產業合作。林佳龍表示，若能結合台灣在半導體、資通訊及智慧製造的優勢，雙方在無人機產業鏈、測試驗證與人才培育上有很大的合作空間，也期待台美關係從共同參與的「stakeholder」，走向共享成果的「shareholder」，讓產業布局與供應鏈合作更加緊密。

林佳龍表示，這是魏美桂三年內第三度訪台。2024年他擔任總統府秘書長期間，曾陪同前總統蔡英文接見魏美桂。從密西根州駐台貿易辦事處成立，到車電、半導體、智慧製造、無人機合作與城市交流，雙方合作項目陸續累積具體成果。他指出，今年5月台灣無人機國家隊赴底特律參加「XPONENTIAL Detroit」，並與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署合作意向書；此次也向訪團介紹無人機外交及「無人機國際學院」的規劃。

魏美桂表示，密西根州擁有廣闊的湖泊、陸地與空域，是測試無人機跨越不同地形的絕佳「生活實驗室」。當地也打造無人機測試走廊，並透過海、陸、空「無人機三鐵競賽」，驗證無人機在不同場域的實際應用。林佳龍進一步表示，展望未來，台美合作關係能邁向「共生夥伴關係」。在經濟上，推動避免雙重課稅，讓雙邊投資環境更加友善；在安全合作上，從採購逐步走向共同研發與生產，讓台灣成為共同分擔第一島鏈安全責任的夥伴，為印太和平與繁榮作出貢獻。

「台灣與密西根州的合作，就像台美關係持續深化的縮影。」林佳龍最後表示，魏美桂也熱情邀請他未來造訪密西根州，期待未來有機會前往大湖區，與民主夥伴繼續攜手，讓台美經貿、科技與人才合作創造更多互利共榮的成果。

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