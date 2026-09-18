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民進黨40週年音樂會將登場 賴清德蕭美琴號召參與

中央社／ 台北18日電

民進黨創黨40週年紀念音樂會「傳承40‧民主共鳴」明晚將在台北市北平東路登場，民進黨今天發布兼任民進黨主席的總統賴清德、副總統蕭美琴號召影片；包括台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、宜蘭縣長參選人林國漳等人將登台短講，另有縣市長參選人獻唱。

民進黨今天發布新聞稿表示，「傳承40‧民主共鳴」音樂會明晚7時在北平東路與林森北路口登場，由民視新聞主播劉品薇與民進黨發言人吳崢主持，邀請不同世代音樂人演出。

演出卡司包括客語歌手Vuize王鍾惟、金曲歌手PiA吳蓓雅、民謠大師陳明章、金曲歌王謝銘祐及董事長樂團等；現場也安排2026年縣市長參選人登台獻唱及短講。

民進黨表示，音樂會規劃「民主台灣」、「母親台灣」、「在地台灣」及「進步台灣」4個篇章。王鍾惟、陳明章與謝銘祐將演唱「望春風」、「黃昏的故鄉」、「幸福進行曲」及「伊是咱的寶貝」等歌曲；吳蓓雅演唱「母親的名叫台灣」，女性縣市長參選人也將合唱「春天的花蕊」。

此外，謝銘祐將演唱「路」，新竹縣長參選人鄭朝方則將以客語、台語、阿美族語及華語4種語言演唱「台灣花」，男性參選人合唱「快樂的出航」，董事長樂團則將演唱「眾神護台灣」。

吳崢透露，現場準備驚喜彩蛋，將邀請「重量級嘉賓」獻唱，同時現場發放限量「拍拍扇節目單」，歡迎民眾踴躍入場索取收藏。

民進黨表示，活動明天下午6時30分開放入場，由於周邊停車空間有限，呼籲參與民眾搭乘大眾運輸工具前往，並避免攜帶大型旗幟及其他文宣品進入會場。

蕭美琴 賴清德 音樂會

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