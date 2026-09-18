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憶義大利行獲教會為台祈禱 副總統：台灣從來不孤單

中央社／ 台北18日電

副總統蕭美琴今天表示，上週赴義大利文托泰內島（Ventotene）參加歐洲自由與民主論壇期間，當地教會神父特別開門歡迎訪團，並為台灣的堅強與和平祈禱，讓她更加體會「台灣其實從來都不孤單」；面對地緣政治等挑戰，台灣更珍惜自由民主，也選擇勇敢、準備與共同承擔。

蕭副總統今天出席「2026國家祈禱早餐會」致詞表示，世界充滿不確定性，戰爭與衝突持續，國際秩序快速變化，科技與經濟發展帶來機會，也帶來相互依賴的脆弱；台灣面對的環境也更加複雜，從經濟貿易、極端氣候、天然災害到地緣政治及國際安全，各項挑戰彼此交織。

她特別提出3項挑戰，首先是經濟及自由貿易體系劇烈變動，各國經濟相互依存，但經濟依賴有時也被作為脅迫工具，供應鏈重新布局，自由貿易面臨前所未有的挑戰。

蕭副總統說，即便如此，台灣仍展現韌性，從半導體、人工智慧、先進科技到其他關鍵產業，台灣靠能力與努力，在世界經濟變局中走出自己的道路。

第二項挑戰是極端氣候。她說，過去一年世界各地持續面臨暴雨、洪水、森林野火及乾旱，台灣也歷經風雨考驗；但災害發生時，許多台灣人不分年齡、不問回報，拿起鏟子、穿上雨鞋走進災區，清理淤泥、運送物資、協助醫療及重建，「鏟子超人」就是台灣良善與互助力量的寫照。

談到第三項地緣政治挑戰，蕭副總統指出，世界許多地方仍受戰火蹂躪，地緣政治競爭讓人對未來感到不安，也正因如此，更應珍惜自由民主，以及選擇自己人生、追求夢想與活得有尊嚴的權利。

她說，面對不同，可以選擇競爭，也可以選擇理解、尊重與包容；面對困難，可以退縮，也可以「選擇勇敢、選擇準備、選擇一起承擔」，這份勇氣與團結就是台灣的韌性，也是台灣最堅實的力量。

蕭副總統也分享上週義大利行經歷。她與外交部長林佳龍赴文托泰內島參加歐洲自由與民主論壇；文托泰內曾經是監禁、流放異議人士，對抗威權人士的地方，後來成為孕育歐洲整合思想的重要象徵，在這個島上看到，可以在最黑暗的時刻，還是能夠誕生出和平以及對未來的期待，在絕望中也可以看到盼望。

她進一步透露，文托泰內島上有座小教會，由於島上人口不多，神父並非經常在島上，但訪團到訪當天，神父特別打開教會大門歡迎他們，也為台灣的堅強與和平祈禱。

她說，這讓她更體會「台灣其實從來都不孤單」。有人透過外交走向世界，也有台灣孩子以歌聲走向世界，讓國際看到台灣不只是一個地緣政治的新聞標題，更是一個充滿文化、良善、友誼，以及與世界連結力量的地方。

副總統最後祈求台灣在不確定的時代擁有信心，珍惜自由、守護民主，用愛心彼此服事，用公義治理國家，用和平來回應世界，共同守護這片土地。

另外，副總統稍早入場時，媒體喊話詢問她「出訪義大利時中共疑似派人來情蒐，是否影響未來訪歐整體規劃」，對此，副總統僅回答，「出訪順利」。

義大利 蕭美琴 和平

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