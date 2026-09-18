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想提點子要快！公共政策平台9月30日起暫停60天

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
公共政策平台9月30日起暫停60天。擷取自公共政策網路參與平台畫面。
公共政策平台9月30日起暫停60天。擷取自公共政策網路參與平台畫面。

想在公共政策網路參與平台提案的人，動作可能要加快！配合2026年地方公職人員選舉，公共政策網路參與平台「提點子」服務將自9月30日起，暫停民眾提議及附議，直到11月28日投票日結束，並於11月29日起恢復服務。

公共政策網路參與平台由國發會建置，是政府與民間溝通互動的單一政策參與平台，目的在提升政策透明度、擴大公民參與並強化政府與民眾溝通。無論本國國民或居住在台灣的外國人士，均可透過平台就公共政策提出意見、參與討論及監督政府施政，並可提供文字、影音、照片、研究數據等資料作為政策參考。

依據《公共政策網路參與實施要點》規定，民眾提議進入附議程序後，須於60日內取得5,000份附議才能成案；成案後，權責機關原則上應於兩個月內研擬具體回應，若未能如期完成，可敘明理由延長，延長期間不得超過兩個月。

但若遇到全國性選舉，《公共政策網路參與實施要點》第9點也規定，投票日前60日暫停提議及附議。國發會過去也曾說明，考量選舉前，政治話題及情緒可能影響民眾提案內容，因此選舉期間有暫停提議機制。

依據中選會公告，2026年直轄市長、縣市長、地方議員及鄉鎮市長等地方公職人員選舉，投票日訂於11月28日，因此此次「提點子」暫停期程自9月30日起算；暫停期間，「眾開講」、「來監督」及「找首長」等功能仍持續開放。

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