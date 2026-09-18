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觀光署芝加哥台灣旅遊推廣會 鼓勵北美旅客重遊台灣

中央社／ 台北18日電

交通部觀光署在芝加哥舉行台灣旅遊業界推廣會，吸引當地業者與多國領事官員出席，活動介紹「觀光雙輪驅動方案」，鎖定國際旅客重遊、會展加旅遊及獎勵旅遊等北美高消費潛力客群，強化國際觀光動能。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，觀光署攜手台灣旅遊、飯店及航空公司業者，16日在芝加哥舉行觀光B2B推廣活動，50多位當地旅遊業者，友邦瓜地馬拉駐芝總領事卡斯楚（Maria Rosario Ovando Castro）、貝里斯榮譽領事卡斯特亞諾斯（Leticia Castellanos）、泰國、波蘭、立陶宛、哥倫比亞等國使領館官員，及芝加哥僑界領袖等出席。

推廣活動串聯美國中西部市場，介紹台灣最新觀光主題與多元旅遊資源，透過深度交流擴大能見度，帶動當地旅客來台動能，促進雙邊業者拓展合作商機。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，觀光旅遊總是帶給人們快樂與幸福，台美各面向合作現在已具基礎，觀光交流有助雙方民間進一步認識彼此文化、經濟成長，深化人與人之間連結。

觀光署推廣師許瓊文表示，以台北車站曾作為電視節目拍攝場景為例，即可看見「台灣不打烊」不只是交通與生活上的便利，更展現台灣獨有熱情與人情味，無論何時抵達，都能安心探索並享受旅程。

為進一步擴大國際旅客來台效益，觀光署推動「觀光雙輪驅動方案」，鎖定國際旅客重遊、會展加旅遊及獎勵旅遊等高消費潛力客群，創造誘因及話題性。

觀光署114年來台旅客消費及動向調查顯示，114年重遊客比例達42.25%，回升至疫前108年的歷史高點。這次赴美推廣力推「國際旅客重遊加碼」及「轉機優惠方案」，鼓勵美國旅客再訪並攜伴同行，發掘台灣更多不同面貌。

推廣活動主打台灣為安全、便利、好玩的旅遊目的地，向北美旅遊業者與主流媒體呈現台灣多元且具彈性的旅遊型態，涵蓋超過百種體驗路線，從清晨傳統市場探秘與經典台式早餐、米其林星級與必比登推薦美食，到夜市小吃與都會夜生活，完整展現24小時全年無休、隨時可以安心探索的「台灣不打烊」形象。

芝加哥市議會友台連線共同主席羅培茲（RaymondLopez）、芝加哥市長強生（Brandon Johnson）辦公室經濟發展主任安德森（Tom Anderson）及中華會館董事長陳莎莎等人，同日也出席台灣暨芝加哥觀光產業座談會，各方就如何推廣台灣與芝加哥市民觀光互訪交換意見。

觀光署 芝加哥 觀光

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