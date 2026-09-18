安全單位盤點統促黨爭議事件 曾涉暴力及介選案

年底九合一選舉至少15名統促黨黨員或相關人士登記參選，安全單位人士今天表示，統促黨過去曾涉及香港民主人士黃之鋒來台遭圍堵及香港歌手何韻詩遭潑漆等事件，另有幹部涉嫌接受中國資金介選；安全單位關注相關人士是否利用民主制度參選，從事危害民主秩序行為。

安全單位人士指出，2017年香港民主運動人士黃之鋒等人來台出席「台港新生代議員論壇」，抵達桃園機場時遭黑衣人圍堵；同年「中國新歌聲」活動在台大舉行，引發學生抗議，活動結束後發生衝突，多名學生遭統派團體成員攻擊。

安全單位人士說，2019年香港反送中運動期間，歌手何韻詩來台參加「929台港大遊行：撐港反極權」，在立法院附近接受媒體聯訪時，遭統促黨自忠黨部主委胡志偉從後方潑灑紅漆，頭髮、後腦及頸肩多處遭汙損。

安全單位人士表示，除了暴力事件，也關注統促黨成員涉及接受中國資助介入台灣選舉案件。統促黨中央委員張孟崇與妻子洪文婷，被控2011年至2023年間接受中國國台辦等境外滲透來源指示、委託及資助，金額折合約新台幣7400萬元。

檢方調查，張孟崇涉嫌依據境外提供的講稿，透過廣播節目及抖音、Facebook、YouTube等平台，針對公投、罷免、候選人及政黨進行宣傳，試圖影響輿論及選舉、公投結果；嘉義地檢署2024年依違反反滲透法等罪嫌起訴張孟崇夫妻。

內政部今年8月已向憲法法庭聲請解散統促黨，認為統促黨多名核心成員涉犯國安法等罪，已危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。

安全單位指出，統促黨「攻擊民主」的手法呈現高度系統性，除了以暴力攻擊民運人士、壓制言論自由；也透過動員群眾營造虛假民意供中國宣傳，甚至透過中資介選、旅遊賄選及認知作戰，試圖侵蝕台灣選舉公正性。

安全單位說，一個結合境外勢力的黑幫組織，再次試圖以無黨籍等方式，透過包裝參選洗白，但無論是紅統勢力或黑社會的惡勢力，兩者都不見容於台灣，籲請國人提高警覺，不要讓台灣的自由民主與憲政秩序受到威脅。