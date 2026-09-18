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【專家之眼】界定「我們是誰」 新任國史館長的使命？

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學通識中心副教授
國史館新任館長陳翠蓮。聯合報系資料照
國史館新任館長陳翠蓮。聯合報系資料照

台灣的學界與政界，有著近似又獨特的權力生態。在學界，西方學術自由觀念與東方人情關係的結構交織，某些幸運兒擠進特定學閥派系，申請計畫、出版觀點、盤據要職往往順理成章，不用競爭考核，就能在自身地盤裡當起山大王；會玩權術的人還可反手阻斷非派閥內新手，安排自己門生入職升等。至於政界，能夠分配更多資源，權力者自然更上層樓；但幸虧有政治競爭，所作所為尚須被放大監督。

近日國史館新任館長陳翠蓮表示，未來希望繼續深耕台灣民主化歷史，因為近年「偷換概念」情況嚴重，甚至有人要組「黨外大聯盟」，這種嘲諷與打擊，會讓民眾對民主體制失去信心。若想了解陳翠蓮的政治立場與史觀，不妨回顧二○一四年前後，她關於高中歷史課綱修訂的公開陳述。摘錄她的相關說法有四：

一、歷史教育牽涉集體記憶與集體認同，簡單說，就是要界定我們是誰？我們走過怎樣的過去、如何走到現在、將要走向怎樣的未來？對所有國家來說，歷史教育的重要性在此。二、歷史書寫牽涉集體記憶與集體認同，理應符合大多數人對「我們是誰」的認知。在各項民調均顯示「台灣人認同」高達七、八成的今天，意圖透過調整課綱來灌輸「台灣是中國一部分」的史觀，完全忽視台灣社會多數人的看法。三、歷史教育可以容納多元史觀，但必須建立在歷史事實的基礎上，課綱微調連最基本的歷史事實都無法做到。四、調整歷史課綱的主事者，完全排除了台灣史學者。

陳翠蓮認為歷史教育要界定「我們是誰」，是否意即，現在多數人看法，可決定未來所有人的想法？又似乎暗示了她要當的是「哪一國」的國史館長。首先，在日殖時期，台灣多數人的自我認同仍非日本人，否則日方當年何必大費周章推動「皇民化運動」？不就是擔心台灣兵在戰場上不效忠、甚至掉轉槍頭？近卅年來台灣認同的變化，歸因於李登輝時期的教科書內容調整與各式本土化政策。

其次，所謂「台灣人認同」高達七、八成的可信民調，不知所本為何？據政大選研中心長期調查的「台灣民眾『台灣人／中國人』認同趨勢分布」，直至今年六月，認為自己是「台灣人」者有六成三，縱使是陳翠蓮二○一四年一月談到「台灣人認同高達七、八成的今天」，也大約在五成七至六成間浮動，何況這是刻意把台灣人認同與中國人認同對立起來的結果。

至於台灣政治史上的諸多「事實」，以陳館長為例，近年學界不乏有人具名質疑她的論著觀點，包括其描述之白色恐怖時期的台灣社會氛圍，卻從未獲其回應。再者，其實外界難以窺知，為何一些領受政府經費補助的台灣史學期刊，未見與當權者史觀不同的文章；若論史卻無異見，如何多元探討和論證台灣政治史呢？無怪乎賴總統涉及歷史的諸多言論，往往吻合某些特定論述。

縱觀華人社會，政治影響學術、甚至豢養學術的現象屢見不鮮；學術研究最終能否戰勝政治力？我們豈能抱持樂觀？既可預期政治力影響台灣史學之風已登頂，未來各種「形塑集體記憶」招式仍將絡繹不絕，如何寄望得看見學界求真求實的曙光？

國史館 館長 陳翠蓮

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