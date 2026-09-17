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外送專法疊單計酬 台灣獨步全球 衝擊外送產業

文／ 馬瑞瑞 提供

外送專法七月廿一日上路至今，「疊單」重疊時間重複計酬新機制意外引起市場新變化，不少外送員反而因此出現「挑單」情況，消費者、商家抱怨聲浪不斷；學者建議，專法上路後，金錢、或者非金錢上的成本都在反應專法所帶來的變動，建議可多方比對各式數據以及送單的效率性之後，再考慮未來是否需要調整法令方向。

所謂的「疊單」，指的是外送員在外送餐點過程中，若有其他順路的訂單，外送員也可以接下額外訂單，等於在同一趟路程中，外送員可以送一次多張訂單。過去，外送平台會視疊單路途狀況，加錢給外送員，但在專法修法過後，主管機關要求，各張訂單時間必須分開計算，這使得平台必須給予外送員的外送費用大幅增加。

舉例來說，過去外送員在順路的情況下，接下Ａ、Ｂ、Ｃ三張訂單，在順路的情況下，Ａ訂單只需要廿分鐘即可送達，送完Ａ訂單之後，Ｂ、Ｃ訂單僅需各多五分鐘即可送達，三張訂單的總耗時時間加起來僅需卅分鐘，平台僅需支付卅分鐘的報酬。

然而，在主管機關要求疊單時間必須分開計算後，Ａ訂單耗時廿分鐘，Ｂ訂單耗時廿五分鐘，Ｃ訂單耗時卅分鐘，三張訂單加總之後，平台必須支付高達七十五分鐘的報酬，這使得平台的成本膨脹一倍以上。

外送平台觀察，專法上路之後，當「時間」變成給付標準，甚至有機會重複計算後，部分外送員出現「挑單」情況，非疊單不接，更有商家發現，明明外送員就站在門口，但如果沒有順路的其他訂單，外送員寧願不接單，造成商家做好的餐點，也無法順利送出，消費者拿到餐點的時間也延後不少。

根據平台統計數據顯示，外送員的工時，在專法上路六周後，出現明顯變化；對比去年同期，每周平均上線超過四十小時的外送合作夥伴，上線服務時數平均減少約百分之廿一，從專法上路第一周到第六周的這段期間，上線服務時數更減少近百分之卅九。專法上路六周內，消費者餐點平均送達時間從首周約廿七分鐘，升高至第六周的卅四分鐘，增加約七分鐘、增幅近百分之廿六。

而從外送員薪酬水準來看，專法上路後六周，對比去年同期，外送服務期間每小時平均報酬，由三百三十元增加至四百二十元，增幅約百分之廿七；相較專法規定的每小時最低保障工資二四五元，已高出約百分之七十一。

全球許多國家都有針對外送平台立法，不過，台灣主管機關對「疊單時間重複計酬」的規定，卻是獨步全球。

其他國家制定外送專法時，主要著眼外送員基本權益保障，但並未管制訂單費用計算方式，因為法令若過多管制，恐會對市場、產業競爭帶來影響。

此外，台灣外送專法針對「疊單」重疊時間重複計酬所作出的規範，並沒有經過長時間討論，這項條文是在立法院委員會審理的最後一天提出，僅花不到三分鐘就通過這項規範，但這項條文卻對後續整體產業發展產生巨大影響。

台大國際政經學院教授陳釗而指出，專法上路之後，金錢、或者非金錢上的成本都在反應專法所帶來的變動；之所以訂外送專法是希望提高外送員收入，但是法令訂下去之後，也就限制了平台能用的工具，舉例來說，過去平台能使用「疊單」的方式，讓外送路程更有效率，但現在平台恐怕不能再使用這項工具，而在法律定下去之後，相關的經濟成本也會增加。

「疊單」帶來的問題，已開始對外送產業帶來影響，至於是否應該再調整法令，陳釗而認為，應該同時參考餐飲、商家數據，來對比看看哪些群體受影響最大。」他也建議，若要再從法律面進行調整，除了要先明確調整方向之外，也應該考慮送單的效率性，會更加適當。

外送專法上路6周，店家、平台、外送員和消費者都受到影響。 圖／聯合報系資料照
外送專法上路6周，店家、平台、外送員和消費者都受到影響。 圖／聯合報系資料照

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