國家防災演練驗證海陸救災走廊 卓榮泰視導肯定成果

內政部與經濟部今天在花蓮模擬震後西部海運及國際支援作業，實兵驗證打通「海陸救災走廊」相關作為，如海運與國際救災物資快速通關、電廠關鍵基礎設施搶救處置等；行政院長卓榮泰視導時高度肯定成果。

行政院透過新聞稿指出，卓榮泰下午在行政院政務委員季連成、經濟部、國防部、海洋委員會、內政部及民間企業陪同下，至花蓮縣和平工業專用港及和平電廠，實地視導「115年國家防災日大規模震災救災動員演練」。

行政院指出，這次演練想定情境為模擬花東縱谷斷層南段發生芮氏規模7.3強震，導致陸路交通多處受阻、形成區域孤島，中央災害應變中心隨即啟動「接受國際救災支援機制」與後勤物資海運接駁，將和平港轉化為東台灣關鍵救援樞紐，實地演練國際援助船艦靠泊和平港相關作業。

政院表示，演練現場迅速啟動快速通關機制，落實「船邊驗放、人員快速查驗」，並同步由海巡署與港警落實岸際防護；船艦上國際救災物資與油料，則由經濟部協同國軍合作，分別透過鐵路與公路運輸，送至台東與花蓮救災集結據點，成功建立「海轉鐵」跨區物資走廊，實兵驗證打通「海陸救災走廊」相關作為。

關鍵基礎設施防護方面，行政院說，這次也模擬和平電廠因強震引發液氨外洩及儲槽火災的複合災情，全面驗證廠區自救與公部門聯防機制；現場依標準作業程序迅速應變，電廠除通報降載外，搶修人員亦全副防護裝備深入區域完成止漏作業；接續面對火災狀況，則由廠內防護編組先行降溫與急救，並順暢將指揮權移交馳援的花蓮縣消防局和平分隊，合力出水壓制火勢，整體處置程序嚴謹流暢，具體落實電廠與消防單位的聯防搶救效能。

卓榮泰視導後高度肯定這次實兵應變成果，同時也感謝和平港、和平電廠團隊與救災人員長期付出的努力與辛勞。

卓榮泰說，電廠安全運作是國家、產業與民生的重要依據，今天演練充分展現電廠安全人員、消防人員及義消「三重力量」同心協力投注於重大災變搶災、救災之中，極具效率，也讓關鍵基礎設施得到更多保障。

他也提醒，救災人員應預先做好裝備整備、疏散撤離動線規劃，以及強化聯繫將自身安全列為最優先，才能進一步確保電廠安全順暢運作。