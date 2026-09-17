總統府19日開放參觀 大FUN凱道邀親子同樂

總統府今天表示，將於19日上午9時至下午4時開放參觀，除可參觀總統府常設展、總統直選30週年系列特展外，也結合「2026大FUN凱道」活動，安排兒童閱讀、兒童防災體驗、兒童快閃表演及兒童電音派對，邀請親子共遊。

總統府透過新聞稿表示，此次開放參觀區域包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂，以及部分迴廊、1樓展場、南苑、北苑、郵局及紀念品中心等。

府內1樓展場目前設有「民主方舟：台灣永續前行」常設展、總統直選30週年系列特展，以及「vol.3科幻篇：對話框裡的未來」漫畫特展。

總統府指出，此次結合富邦文教基金會等民間團體舉辦「2026大FUN凱道」，府內南苑安排兒童閱讀推廣活動、北苑有兒童防災體驗教育，敞廳安排兒童快閃表演，下午在大禮堂舉行兒童電音派對，透過閱讀、遊戲及影音等活動，提供親子多元體驗。

「2026大FUN凱道」將於19日上午10時至下午4時在凱達格蘭大道登場，現場設置環境永續、兒本交通及全民運動等主題專區；總統府北廣場另有兒童客庄市場、親子餐飲體驗及行動攝影棚等活動。

總統府提醒，參觀民眾須由寶慶路與博愛路管制哨進府，在力行樓前方排隊並接受安全檢查，再由正大門進入；攝錄影機及大型背包不得攜入，手提包不在此限，民眾可攜帶照相機或手機進府拍照。