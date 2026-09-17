台援贈退役巡防救難艦消息曝光 菲律賓網友感謝台灣

台灣海巡署一艘除役500噸級巡防救難艦可能轉為菲律賓籍公務執法船，消息在菲律賓防衛相關網路論壇引起討論。菲律賓政府暫未回覆中央社相關詢問，但許多菲律賓網友感謝台灣援助。

有台灣媒體近日報導，海巡署一艘除役的500噸級巡防救難艦，目前在高雄港整修，並已登記為菲律賓籍公務船「BLING NO.1」；海巡署16日晚間證實，此案為循過去國際交流慣例辦理。

中央社昨晚向菲律賓外交部、海岸防衛隊（PCG）及漁業暨水產資源局（BFAR）求證援贈船艦事宜，截至截稿時仍未獲回應；國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）今天出席活動被菲媒堵訪時則表示：「我無所知悉，我沒有收到這樣的消息。」

雖然菲律賓主流媒體未見相關報導，但台灣援艦一事已在「菲律賓防衛力量」（Philippine DefenseForce）、「菲律賓防衛愛好者」（Philippine DefenseEnthusiasts）、「愛國」（Makabansa）等防衛相關網路論壇流傳。

「菲律賓防衛愛好者」指出，從海上運用層面來看，這艘船可望增強菲律賓在巴士海峽及南海的巡邏力量；其中巴士海峽是重要海上咽喉點，強化菲方巡邏能力，也能直接提升台灣南部的海上安全。

部分菲律賓網友從船體塗裝等外觀推測，這艘船可能提供菲律賓漁業局使用，而非菲律賓海岸防衛隊。

一名菲律賓防衛社群網友寫道，「台灣方面低調提供船艦、未大肆宣揚，這才是真心援助行為，謝謝台灣」；另一名網友則留言，「有人要生氣了。」雖然沒有點名任何國家，但被認為是影射中國。

近期台菲合作相關消息陸續曝光，除援艦外，台灣媒體也傳出外交部將在菲律賓中部大城宿霧市（CebuCity）增設辦事處，以及海巡署與中央警察大學海警學系明年將派員赴菲律賓進行敦睦交流等。