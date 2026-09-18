快訊

亞運女籃／下半場鎖死蒙古 中華女籃逆轉奪分組賽首勝

被當繁殖犬對世界失望…寵物溝通師提到「黃色小鴨」2歲汪眼神突然亮了

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

聽新聞
0:00 / 0:00

有些事不做，真的會慢慢不見——專訪新北市政府客家事務局局長劉冠吟

撰文／ 彭永翔

這一年多來，在客家文化推廣的路上，對劉冠吟來說，已走得比原來想像的更遠更廣。

新北市政府客家事務局局長劉冠吟將文化傳統融入現代生活，期盼客家文化能深入人群、走入日常的美好願景。 圖／新北市政府客家事務局提供
新北市政府客家事務局局長劉冠吟將文化傳統融入現代生活，期盼客家文化能深入人群、走入日常的美好願景。 圖／新北市政府客家事務局提供

2025年2月7日，劉冠吟正式上任新北市政府客家事務局局長。原在媒體及文創領域已有多年經驗的她，選擇走入公部門，除了回應自己的客家文化背景，更希望帶來一些轉變。

她觀察過去十年，多元本土意識興起，例如臺語在電視、電影、流行音樂上發展迅速，相對來說，客語文化推廣較緩慢。「如果希望能改變一些事，進入公部門是最快最有效的，所以當有這個機會時，就想說來試看看能做到什麼程度」。這段時間，她從內容、行銷、活動及場域轉型多管齊下，嘗試讓客家文化走入生活，觸及更多Z世代及Y世代。

讓文化與生活再靠近一些些

新北市雖是全臺客家人口第二多的城市，但是許多低年齡層客家族群，是隨著第一代北漂的父母落地新北市。有別於第一代可能仍有客家庄的生活記憶，這群第二代早已遠離最初的根，對客家文化的認同感相對低。

「而且客語不管在『流行度』及日常生活的『使用度』都偏低，客家人的身分會漸漸隱而不顯，認同感就會越來越低，因為你沒有一直重複的運用它。」文化的根需要生活土壤沃育，因為一旦離開生活太遠，往往就在不經意間逐漸成為歷史，成為教科書上的語言標本。

哈客館讓語言回歸生活的土壤，在跨越世代的課後時光裡，重新尋回屬於這座城市的客家脈絡與溫度。 圖／新北市政府客家事務局提供
哈客館讓語言回歸生活的土壤，在跨越世代的課後時光裡，重新尋回屬於這座城市的客家脈絡與溫度。 圖／新北市政府客家事務局提供

然而，要年輕人或孩子額外騰出時間上客家文化課程，自己也有小孩的劉冠吟覺得很困難。她希望課程企劃能解決城市人的生活痛點，於是想到新北市57個客屬社團：若邀請社團的阿公阿婆開設課後親子課程，就像課後安親班，不僅能解決家長安置小孩的問題，小朋友也能學習客家文化，不是很好嗎？

「客家人的宗族傳承觀念其實很重，所以在社團活動中，長輩們覺得帶自己跟帶別人的小孩，都是很自然的事。」從小在苗栗大家族生活、被親愛的阿婆帶大的劉冠吟，彷彿將童年記憶復刻於都會區。在她鼓勵下，目前過半數客屬社團平日或週末都開有免費課程，上課地點可能在哈客館或市民活動中心，不僅解決家長的問題，也讓高齡化的客屬社團有了新的傳承面貌。

轉譯傳統節慶，義民祭也可以很好玩

劉冠吟也試著轉譯傳統節慶，觸及年輕族群及大眾。「因為傳統慶典活動如果不經過轉譯，就會慢慢不見啊！」

2026年新北市客家義民爺文化祭主視覺邀請 IF OFFICE創辦人暨創意總監馮宇，以「義旗前行」為概念，重新詮釋屬於當代的義民精神。 圖／新北市政府客家事務局提供
2026年新北市客家義民爺文化祭主視覺邀請 IF OFFICE創辦人暨創意總監馮宇，以「義旗前行」為概念，重新詮釋屬於當代的義民精神。 圖／新北市政府客家事務局提供

這兩年的「新北市客家義民爺文化祭」，從活動主視覺開始轉變，分別邀請洋蔥設計黃家賢及IF OFFICE馮宇，萃取義民祭黑令旗元素，以當代設計重新轉化傳統文化。

今年10月將登場的「新北市客家義民爺文化祭」，還有一座巨大旋轉木馬降落在新北市民廣場！邀請小朋友坐上旋轉木馬，戴上象徵義民出征時的頭巾，想像義民爺們為了保衛家園挺身爭戰的故事。

「客家族群拜義民爺，是拜忠勇義的精神。但今年，我們覺得小朋友對這件事的認知比較脫鉤，所以想要重新論述為什麼會有這場戰爭，讓小朋友藉由『玩』去建立關聯性」。對劉冠吟來說，一場活動很難以長篇論述與大眾溝通，但一定要有記憶點。「所以未來談到義民祭，小朋友不會是一無所知，他會知道這與客家人的祖先及戰爭有關，我覺得對一個活動來說，能先種下這樣的種子就已經夠了。」

從新北市客家文化園區開啟一日文化小旅行

隨著今年6月底三鶯線通車，劉冠吟也開始想像，如何讓更多人走進三峽的新北市客家文化園區？

她看見的，不只是園區，而是大漢溪沿岸的另一種可能——串聯三鶯老街、新北市美術館與新北市立鶯歌陶瓷博物館，邀請大家到鶯歌時，搭上731公車，就可以輕鬆在三個文化場館中，體驗屬於三鶯的文化小旅行。

新北市政府客家事務局局長劉冠吟打破建築界線引領園區蛻變，將客家傳統意象融入日常，打造世代同樂的生活景緻。 圖／新北市政府客家事務局提供
新北市政府客家事務局局長劉冠吟打破建築界線引領園區蛻變，將客家傳統意象融入日常，打造世代同樂的生活景緻。 圖／新北市政府客家事務局提供

過去一年多，團隊在新北市客家文化園區舉辦夏日漫遊派對、市集及戶外演唱會，也與陶博館合作設計融合客家醃漬文化與鶯歌陶瓷工藝的課程，只要帶著陶博館醃脆梅課程的梅甕，就能到客家文化園區學醃蘿蔔，把傳統好滋味帶回家。

未來新北市客家文化園區也將有全新風景，預計將目前的大樓一樓打通，之後走入園區正門，即可直接穿越建築間的過道，來到園區後方的綠茵草坪散散步，這裡也將會有一座如客家擂茶的大型溜滑梯，歡迎小朋友變身擂茶粉一路旋轉溜下，一起放電；二樓常設展也將增加互動式設計，並期待與各地客家創意人合作，呈現美食、風土等生活議題，讓每次來到園區的你，都能看到貼近生活的新內容。

「山客尞尞」一路從三峽玩到北海岸

2024年創立的地域品牌「山客尞尞」，也預計將從原來「山客」的三峽，延伸到北海岸「海客」的三芝及石門，依四季規劃旅遊路線，並搭配專線公車，劉冠吟希望明後年有機會實踐這個計畫。「因為三芝及石門客家青年的地方創生也做得蠻好的，我們就想用『山客尞尞』把這些區域串起來，品牌化之後，希望未來的《浪漫臺三線藝術季》有機會從桃園串聯到新北！」

三峽、三芝及石門，在劉冠吟眼中，不僅有深厚客家文化底蘊，也適合年輕人一起探險！像是跟著三峽青農爬上五寮山區筍田採筍、與蜂農打開蜂板觀察蜜蜂生態，或到三芝《水梯田嘉年華》玩水玩泥打排球，體驗在地生猛的文化能量。

深厚文化底蘊化作隨性探索的腳步，以「山客尞尞」品牌凝聚山海風土，不讓珍貴記憶沉寂，留下最動人的新北溫度。 圖／新北市政府客家事務局提供
深厚文化底蘊化作隨性探索的腳步，以「山客尞尞」品牌凝聚山海風土，不讓珍貴記憶沉寂，留下最動人的新北溫度。 圖／新北市政府客家事務局提供

「有些事不做，真的會慢慢不見。」

「慢慢不見」這四個字，劉冠吟在訪談中，說了兩次。剛開始進入公部門，她笑說始終擔心自己個性急、轉速快、會闖禍。但或許就像當年她考機車駕照時，遇到每次必敗的七秒平衡道路考試，只要一想起阿婆對她說的「你要是沒考過，我就打分你死（打給你死）」，這個總是讓阿婆擔心的小孫女，後來還是一次就考過了。

廣告

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

全台薪資中位數不到4萬 簡志誠喊中華電信年年加薪、每胎補助8萬

行政院主計總處統計，全台薪資中位數不到4萬元，中華電信董事長簡志誠日前接受專訪指出，中華電信近年持續加薪，並提供每胎8萬元生育補助、每年3天有薪身心調適假、1天有薪生日假，以及設置在辦公場所內的18班幼教班，從薪資、專業成長到家庭照顧，全面強化員工支持。

有些事不做，真的會慢慢不見——專訪新北市政府客家事務局局長劉冠吟

這一年多來，在客家文化推廣的路上，對劉冠吟來說，已走得比原來想像的更遠更廣。 2025年2月7日，劉冠吟正式上任新北市政府客家事務局局長。原在媒體及文創領域已有多年經驗的她，選擇走入公部門，除了回應自己的客家文化背景，更希望帶來一些轉變。 她觀察過去十年，多元本土意識興起，例如臺語在電視、電影、流行音樂上發展迅速，相對來說，客語文化推廣較緩慢。「如果希望能改變一些事，進入公部門是最快最有效的，所以當有這個機會時，就想說來試看看能做到什麼程度」。這段時間，她從內容、行銷、活動及場域轉型多管齊下，嘗試讓客家文化走入生活，觸及更多Z世代及Y世代。 讓文化與生活再靠近一些些 新北市雖是全臺客家人口第二多的城市，但是許多低年齡層客家族群，是隨著第一代北漂的父母落地新北市。有別於第一代可能仍有客家庄的生活記憶，這群第二代早已遠離最初的根，對客家文化的認同感相對低。 「而且客語不管在『流行度』及日常生活的『使用度』都偏低，客家人的身分會漸漸隱而不顯，認同感就會越來越低，因為你沒有一直重複的運用它。」文化的根需要生活土壤沃育，因為一旦離開生活太遠，往往就在不經意間逐漸成為歷史，成為教科書

謝典霖父子羈押禁見 凌晨喊餓吃泡麵 今早第一餐曝光

彰化縣議長謝典霖遭檢舉疑涉動用公帑輔選，檢方偵辦後聲請羈押，彰化地方法院昨晚裁定謝典霖、父親謝新隆羈押禁見，兩人陸續被送往彰化看守所，今天上午吃進看守所第一餐早餐，餐點為草莓饅頭和麥茶，兩人都有進食。

歷史上的今天／1963年500官員接機 蔣經國矢言收復大陸

1963年9月19日，時任行政院政務委員的蔣經國自美訪問返國，他在松山機場說，他發現美國政府和人民希望並相信我國能完成復國大業的心情，今天已相當普遍。蔣經國說，他在十多天訪問期間，曾和美國總統甘迺迪，國務卿魯斯克，國防部長麥克瑪拉等及其他美國政府官員討論中美兩國共同有關的問題。

美國升息楊金龍不跟！圖解近年Fed利率變化、大國政策風向

美國聯準會昨天率先宣布升息1碼（0.25個百分點），為3年來首度升息；中央銀行隨後在傍晚決議利率「連10凍」，並鬆綁兩項房市管制措施，包括自然人第二戶貸款調升至7成、刪除建商購地貸款於一定期間內動工興建的規定。

歷史上的今天／1959年美太平洋空軍總司令奧登納爾抵台

1959年9月18日，新任美太平洋空軍總司令奧登納爾上將偕隨員6人，當日下午5時由韓國抵台，進行為期3天之訪問。奧登納爾上將在訪中華民國期間，預定拜會我國防部長俞大維、空軍總司令陳嘉尚並參加簡報，以瞭解我國空軍實力。 奧登納爾上將抵台後，1959年9月19日上午先後拜會空軍總司令陳嘉尚將軍、國防部長俞大維、參謀總長彭孟緝上將、美駐華大使莊萊德、美協防司令史慕德，中午應陳嘉尚夫婦款宴；下午奧唐納爾上將赴第十三航空特遣隊參加簡報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。