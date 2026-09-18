有些事不做，真的會慢慢不見——專訪新北市政府客家事務局局長劉冠吟

這一年多來，在客家文化推廣的路上，對劉冠吟來說，已走得比原來想像的更遠更廣。

新北市政府客家事務局局長劉冠吟將文化傳統融入現代生活，期盼客家文化能深入人群、走入日常的美好願景。 圖／新北市政府客家事務局提供

2025年2月7日，劉冠吟正式上任新北市政府客家事務局局長。原在媒體及文創領域已有多年經驗的她，選擇走入公部門，除了回應自己的客家文化背景，更希望帶來一些轉變。

她觀察過去十年，多元本土意識興起，例如臺語在電視、電影、流行音樂上發展迅速，相對來說，客語文化推廣較緩慢。「如果希望能改變一些事，進入公部門是最快最有效的，所以當有這個機會時，就想說來試看看能做到什麼程度」。這段時間，她從內容、行銷、活動及場域轉型多管齊下，嘗試讓客家文化走入生活，觸及更多Z世代及Y世代。

讓文化與生活再靠近一些些

新北市雖是全臺客家人口第二多的城市，但是許多低年齡層客家族群，是隨著第一代北漂的父母落地新北市。有別於第一代可能仍有客家庄的生活記憶，這群第二代早已遠離最初的根，對客家文化的認同感相對低。

「而且客語不管在『流行度』及日常生活的『使用度』都偏低，客家人的身分會漸漸隱而不顯，認同感就會越來越低，因為你沒有一直重複的運用它。」文化的根需要生活土壤沃育，因為一旦離開生活太遠，往往就在不經意間逐漸成為歷史，成為教科書上的語言標本。

哈客館讓語言回歸生活的土壤，在跨越世代的課後時光裡，重新尋回屬於這座城市的客家脈絡與溫度。 圖／新北市政府客家事務局提供

然而，要年輕人或孩子額外騰出時間上客家文化課程，自己也有小孩的劉冠吟覺得很困難。她希望課程企劃能解決城市人的生活痛點，於是想到新北市57個客屬社團：若邀請社團的阿公阿婆開設課後親子課程，就像課後安親班，不僅能解決家長安置小孩的問題，小朋友也能學習客家文化，不是很好嗎？

「客家人的宗族傳承觀念其實很重，所以在社團活動中，長輩們覺得帶自己跟帶別人的小孩，都是很自然的事。」從小在苗栗大家族生活、被親愛的阿婆帶大的劉冠吟，彷彿將童年記憶復刻於都會區。在她鼓勵下，目前過半數客屬社團平日或週末都開有免費課程，上課地點可能在哈客館或市民活動中心，不僅解決家長的問題，也讓高齡化的客屬社團有了新的傳承面貌。

轉譯傳統節慶，義民祭也可以很好玩

劉冠吟也試著轉譯傳統節慶，觸及年輕族群及大眾。「因為傳統慶典活動如果不經過轉譯，就會慢慢不見啊！」

2026年新北市客家義民爺文化祭主視覺邀請 IF OFFICE創辦人暨創意總監馮宇，以「義旗前行」為概念，重新詮釋屬於當代的義民精神。 圖／新北市政府客家事務局提供

這兩年的「新北市客家義民爺文化祭」，從活動主視覺開始轉變，分別邀請洋蔥設計黃家賢及IF OFFICE馮宇，萃取義民祭黑令旗元素，以當代設計重新轉化傳統文化。

今年10月將登場的「新北市客家義民爺文化祭」，還有一座巨大旋轉木馬降落在新北市民廣場！邀請小朋友坐上旋轉木馬，戴上象徵義民出征時的頭巾，想像義民爺們為了保衛家園挺身爭戰的故事。

「客家族群拜義民爺，是拜忠勇義的精神。但今年，我們覺得小朋友對這件事的認知比較脫鉤，所以想要重新論述為什麼會有這場戰爭，讓小朋友藉由『玩』去建立關聯性」。對劉冠吟來說，一場活動很難以長篇論述與大眾溝通，但一定要有記憶點。「所以未來談到義民祭，小朋友不會是一無所知，他會知道這與客家人的祖先及戰爭有關，我覺得對一個活動來說，能先種下這樣的種子就已經夠了。」

從新北市客家文化園區開啟一日文化小旅行

隨著今年6月底三鶯線通車，劉冠吟也開始想像，如何讓更多人走進三峽的新北市客家文化園區？

她看見的，不只是園區，而是大漢溪沿岸的另一種可能——串聯三鶯老街、新北市美術館與新北市立鶯歌陶瓷博物館，邀請大家到鶯歌時，搭上731公車，就可以輕鬆在三個文化場館中，體驗屬於三鶯的文化小旅行。

新北市政府客家事務局局長劉冠吟打破建築界線引領園區蛻變，將客家傳統意象融入日常，打造世代同樂的生活景緻。 圖／新北市政府客家事務局提供

過去一年多，團隊在新北市客家文化園區舉辦夏日漫遊派對、市集及戶外演唱會，也與陶博館合作設計融合客家醃漬文化與鶯歌陶瓷工藝的課程，只要帶著陶博館醃脆梅課程的梅甕，就能到客家文化園區學醃蘿蔔，把傳統好滋味帶回家。

未來新北市客家文化園區也將有全新風景，預計將目前的大樓一樓打通，之後走入園區正門，即可直接穿越建築間的過道，來到園區後方的綠茵草坪散散步，這裡也將會有一座如客家擂茶的大型溜滑梯，歡迎小朋友變身擂茶粉一路旋轉溜下，一起放電；二樓常設展也將增加互動式設計，並期待與各地客家創意人合作，呈現美食、風土等生活議題，讓每次來到園區的你，都能看到貼近生活的新內容。

「山客尞尞」一路從三峽玩到北海岸

2024年創立的地域品牌「山客尞尞」，也預計將從原來「山客」的三峽，延伸到北海岸「海客」的三芝及石門，依四季規劃旅遊路線，並搭配專線公車，劉冠吟希望明後年有機會實踐這個計畫。「因為三芝及石門客家青年的地方創生也做得蠻好的，我們就想用『山客尞尞』把這些區域串起來，品牌化之後，希望未來的《浪漫臺三線藝術季》有機會從桃園串聯到新北！」

三峽、三芝及石門，在劉冠吟眼中，不僅有深厚客家文化底蘊，也適合年輕人一起探險！像是跟著三峽青農爬上五寮山區筍田採筍、與蜂農打開蜂板觀察蜜蜂生態，或到三芝《水梯田嘉年華》玩水玩泥打排球，體驗在地生猛的文化能量。

深厚文化底蘊化作隨性探索的腳步，以「山客尞尞」品牌凝聚山海風土，不讓珍貴記憶沉寂，留下最動人的新北溫度。 圖／新北市政府客家事務局提供

「有些事不做，真的會慢慢不見。」

「慢慢不見」這四個字，劉冠吟在訪談中，說了兩次。剛開始進入公部門，她笑說始終擔心自己個性急、轉速快、會闖禍。但或許就像當年她考機車駕照時，遇到每次必敗的七秒平衡道路考試，只要一想起阿婆對她說的「你要是沒考過，我就打分你死（打給你死）」，這個總是讓阿婆擔心的小孫女，後來還是一次就考過了。

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