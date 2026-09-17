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全國古蹟日將至 文資團體請命建立調和爭議機制
全國古蹟日將至，數個文資團體今天到行政院門口陳情，呼籲行政院督導文化部調查與輔導全國文資爭議事件、落實文化會報、啟動文化治理文化，以及文化部建立文資調和爭議機制等4訴求。
每年9月第三個週末為「全國古蹟日」，數個文資團體今天在行政院門口舉行記者會指出，各地文資近年陷入審議困境，並指高雄橋頭糖廠開發案、台南市南山公墓群案、新北市馬崗聚落建築群案、新店瑠公圳蔡金木宅、台中外埔黃來旺故居、桃園竹圍福海宮、台北市溫州街台大宿舍群更是7個文資重災區，呼籲行政院與文化部應積極介入地方文資審議。
文資團體提出4大訴求，一、開啟文化治理對話，由行政院督導文化部，針對上述7個文資重災區及全國類似爭議進行實質調查與輔導，並於全國文化會議中納入討論；二、行政院應落實文化會報，協調跨部會研商各地重大文資案。
三、文資團體要求，文化部應修法訂定文資調和爭議機制；四、改革文資審議委員會長期被壟斷與閉門作業亂象，以及定期召開地方文化發展會議，建立常設性、透明化的公民參與機制。
文資團體現場高喊「7大文化重災區、政府不管變廢墟；地方審議失靈、中央出來管管」等口號，呼籲政府積極介入地方文資審議，避免雙手一攤稱「地方自治」，否則台灣文資恐遭遇系統性浩劫。
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