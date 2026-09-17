全國古蹟日將至 文資團體請命建立調和爭議機制

外送專法七月廿一日上路至今，「疊單」重疊時間重複計酬新機制意外引起市場新變化，不少外送員反而因此出現「挑單」情況，消費者、商家抱怨聲浪不斷；學者建議，專法上路後，金錢、或者非金錢上的成本都在反應專法所帶來的變動，建議可多方比對各式數據以及送單的效率性之後，再考慮未來是否需要調整法令方向。 所謂的「疊單」，指的是外送員在外送餐點過程中，若有其他順路的訂單，外送員也可以接下額外訂單，等於在同一趟路程中，外送員可以送一次多張訂單。過去，外送平台會視疊單路途狀況，加錢給外送員，但在專法修法過後，主管機關要求，各張訂單時間必須分開計算，這使得平台必須給予外送員的外送費用大幅增加。 舉例來說，過去外送員在順路的情況下，接下Ａ、Ｂ、Ｃ三張訂單，在順路的情況下，Ａ訂單只需要廿分鐘即可送達，送完Ａ訂單之後，Ｂ、Ｃ訂單僅需各多五分鐘即可送達，三張訂單的總耗時時間加起來僅需卅分鐘，平台僅需支付卅分鐘的報酬。 然而，在主管機關要求疊單時間必須分開計算後，Ａ訂單耗時廿分鐘，Ｂ訂單耗時廿五分鐘，Ｃ訂單耗時卅分鐘，三張訂單加總之後，平台必須支付高達七十五分鐘的報酬，這使得平台的成本膨脹一倍以上。 外送平台觀

2026-09-17 22:53