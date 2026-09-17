聽新聞
0:00 / 0:00
GCTF強化能源韌性研習營 28國產官學界人士與會
外交部表示，「全球合作暨訓練架構強化能源韌性與供應鏈安全」國際研習營登場，聚焦海事安全、關鍵礦物與新世代核能，28國政府官員、能源專家、產業領袖及學研界代表與會。
外交部今天發布新聞稿指出，為因應地緣政治動盪對全球能源體系的衝擊，外交部協同環境部與澳洲、美國、日本、加拿大及英國等國駐台機構合作，於16日至18日在台北共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化能源韌性與供應鏈安全」國際研習營。開幕式由澳洲辦事處代表馮國斌（RobertFergusson）與環境部長彭啓明代表主辦單位致詞。
外交部表示，這次活動邀集來自全球28國政府官員、能源專家、產業領袖及學研界代表與會，聚焦再生能源整合、關鍵礦物戰略儲備、海事航道安全、新世代核能及人工智慧能源管理等重要議題，透過跨領域對話與經驗交流，深化理念相近夥伴在能源韌性及供應鏈安全領域的多邊合作。
外交部提到，研討會議程緊扣當前國際安全與能源轉型核心課題，聚焦探討再生能源併網、關鍵礦物戰略儲備與多元化供應鏈、海事航道安全與中東局勢衝擊因應，及未來燃料與人工智慧電網管理等新興科技應用，藉由專題座談與實務分組研討，提升各國因應能源中斷與地緣風險的應變能力。
澳洲駐台辦事處官方臉書發文指出，很榮幸共同主辦GCTF國際研習營；加拿大駐台北貿易辦事處在臉書表示，期盼藉此活動共同深化國際合作；英國在台辦事處官方臉書發文則提到，因應地緣政治動盪對全球能源體系的衝擊，很高興可以參與GCTF國際研習營。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。