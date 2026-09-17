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影／台灣國赴名古屋推台灣正名 18日發「台灣旗」籲奧運正名

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
2026年亞洲運動會將在日本名古屋舉行，台灣國組成「台灣正名宣達團」赴日，台灣國理事長陳峻涵（左四）表示，台灣就是台灣，卻被迫以「Chinese Taipei」名稱參與國際賽事，此行希望向世界各國表達台灣正名立場，呼籲2028年洛杉磯奧運落實台灣正名，認為應透過正名與自決，處理台灣參與國際社會的名稱問題。記者季相儒／攝影
2026年亞洲運動會將在日本名古屋舉行，台灣國組成「台灣正名宣達團」赴日，台灣國理事長陳峻涵（左四）表示，台灣就是台灣，卻被迫以「Chinese Taipei」名稱參與國際賽事，此行希望向世界各國表達台灣正名立場，呼籲2028年洛杉磯奧運落實台灣正名，認為應透過正名與自決，處理台灣參與國際社會的名稱問題。記者季相儒／攝影

2026年亞洲運動會將在日本名古屋舉行，台灣國組成「台灣正名宣達團」赴日，預計18日在賽事會場周邊發送「台灣旗」、台日友好徽章及「TAIWAN≠CHINESE TAIPEI UNDER PROTEST」胸章，表達台灣正名訴求。

台灣國指出，1979年國際奧會執委會在名古屋通過相關決議，台灣此後以「Chinese Taipei」名義參與國際賽事，因此名古屋對長期推動台灣正名運動具有特殊意義。台灣國理事長陳峻涵表示，台灣就是台灣，卻被迫以「Chinese Taipei」名稱參與國際賽事，此行希望向世界各國表達台灣正名立場。他並呼籲2028年洛杉磯奧運落實台灣正名，認為應透過正名與自決，處理台灣參與國際社會的名稱問題。

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