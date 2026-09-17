影／台灣國赴名古屋推台灣正名 18日發「台灣旗」籲奧運正名

「在北部工作，總覺得藥師被期待的事情太少。」35歲的王詔郁畢業於台北醫學大學藥學系，曾在診所、醫院及連鎖藥局任職，不願淪為業績導向的推銷員，3年前他決定卸下台北藥師光環，返回家鄉嘉義朴子創業。他延續老家鹿草「瑞安堂」的中藥底蘊，打造中西並行的「花陞堂中西藥局」，不僅開創20多種創新藥膳包，更把中藥元素一路玩到防蚊包、熱紅酒乃至毛孩沐浴包，擺攤市集翻轉老傳統，讓古老中藥文化在年輕世代手中煥發全新樣貌。

2026-09-17 08:00