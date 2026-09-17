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婚假延長至14天 陳菁徽：肯定政府營造友善婚育環境

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對勞動部將現行勞工婚假8天延長至14天，國民黨立委陳菁徽表示「樂觀其成」。聯合報系資料照
針對勞動部將現行勞工婚假8天延長至14天，國民黨立委陳菁徽表示「樂觀其成」。聯合報系資料照

勞動部預告修正「勞工請假規則」，將現行勞工婚假8天延長至14天，預計最快今年10月上路。國民黨立委陳菁徽表示，她要肯定政府營造友善婚育環境的努力與方向，對於延長婚假樂觀其成。

陳菁徽表示，台灣少子女化問題持續惡化，國安危機警報響了又響。根據中研院研究顯示，在已婚受訪者中，以育有兩個小孩的比例最高、達43.4%，其次為一個小孩28.2%，沒有小孩則占20.0%。這也顯示婚姻與生育之間存在密切關聯，有結婚的家庭有更高意願生育。因此，少子女化政策不能只從「生小孩」開始，更應該往前思考，如何讓年輕人更願意結婚。

陳菁徽指出，台灣傳統婚嫁禮俗繁多，從登記、籌備婚禮到雙方家庭相關安排，都需要投入相當的時間與心力。對工時長、工作壓力大的年輕世代而言，適度增加婚假，有助於降低組建家庭前，那段漫長時間的壓力。她要肯定政府營造友善婚育環境的努力與方向，對於延長婚假樂觀其成。

陳菁徽說，台灣勞工工時長，工作與家庭之間如何取得平衡，是少子女化政策不能迴避的問題。生孩子不只是生產當天的事情，從懷孕、生產到坐月子、產後恢復，母親都會經歷相當大的生理與心理變化，著實需要伴侶實質的陪伴與支持。因此，無論是婚假，或是生產前後相關假別的制度檢討，從來不只是「多放幾天假」，而是整體婚育支持與國民健康的政策。當國家希望年輕人願意結婚、敢生孩子，就應該先讓他們有足夠的時間，好好組成一個家庭、陪伴自己的家人。

陳菁徽 勞動部 中研院 少子女化困境 人口探底

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