卓揆指示「大橘書」寄全台社區管委會 強化減災、防災韌性

內政部推出有「大橘書」之稱的公寓大廈減災防護指引，11日起分批寄送至全台社區管委會。行政院長卓榮泰指出，當社區面對地震、豪大雨、強風、火災等災害時，期待在專業救災人士抵達之前，可循大橘書內容指引，即時做好萬全應變，在黃金時間內降低傷害。

內政部今天在行政院會臨時動議提出「公寓大廈減災防護指引」，卓榮泰聽取報告後表示，這本「大橘書」，是優先要發送全國的社區管理委員會、物業管理維護公司以及保全業者，讓他們有所依循，可以更為完善地來執行各項工作。

卓榮泰表示，強化韌性要從每一個社區、從每一個人來開始做起，這個指引是強調自助、互助跟協作為核心概念，協助既有管理組織跟住戶，共同建立正確防災意識跟應變能力，提升整體的減災、防災能力，希望能做到人人懂防災，社區能自救，全面落實全社會防衛韌性目標。

卓榮泰指出，內政部目前正辦理各行各業的防災士訓練，截至目前為止，全國已經有15萬9668人取得防災士證照，而其中屬於公寓大廈管理人員共有1200位。當社區面對地震、豪大雨、強風、火災等災害時，期待在專業救災人士抵達之前，就可依循大橘書內容指引，即時做好萬全應變，在黃金時間內降低傷害。

他說，請內政部有效發放予特定對象，也詳細說明內容與作用，能夠發揮大橘書最大的效用。