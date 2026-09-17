快訊

獨／疑因2壓力…高雄男大生持刀刺傷臥病阿嬤 犯後低頭落寞

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆指示「大橘書」寄全台社區管委會 強化減災、防災韌性

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照。
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照。

內政部推出有「大橘書」之稱的公寓大廈減災防護指引，11日起分批寄送至全台社區管委會。行政院長卓榮泰指出，當社區面對地震、豪大雨、強風、火災等災害時，期待在專業救災人士抵達之前，可循大橘書內容指引，即時做好萬全應變，在黃金時間內降低傷害。

內政部今天在行政院會臨時動議提出「公寓大廈減災防護指引」，卓榮泰聽取報告後表示，這本「大橘書」，是優先要發送全國的社區管理委員會、物業管理維護公司以及保全業者，讓他們有所依循，可以更為完善地來執行各項工作。

卓榮泰表示，強化韌性要從每一個社區、從每一個人來開始做起，這個指引是強調自助、互助跟協作為核心概念，協助既有管理組織跟住戶，共同建立正確防災意識跟應變能力，提升整體的減災、防災能力，希望能做到人人懂防災，社區能自救，全面落實全社會防衛韌性目標。

卓榮泰指出，內政部目前正辦理各行各業的防災士訓練，截至目前為止，全國已經有15萬9668人取得防災士證照，而其中屬於公寓大廈管理人員共有1200位。當社區面對地震、豪大雨、強風、火災等災害時，期待在專業救災人士抵達之前，就可依循大橘書內容指引，即時做好萬全應變，在黃金時間內降低傷害。

他說，請內政部有效發放予特定對象，也詳細說明內容與作用，能夠發揮大橘書最大的效用。

卓揆 管委會 韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

瑞芳防災巾幗力量獲肯定 簡惠麗榮獲績優防災士

國家防災日演練 模擬花東7.3強震、綠島啟動孤島救援

新北「老宅延壽計畫」申請踴躍 首波說明會9月21日永和開跑

林保署發布「人熊衝突應變指引」 專家：阻斷黑熊接近人類誘因

相關新聞

卓揆指示「大橘書」寄全台社區管委會 強化減災、防災韌性

內政部推出有「大橘書」之稱的公寓大廈減災防護指引，11日起分批寄送至全台社區管委會。行政院長卓榮泰指出，當社區面對地震、豪大雨、強風、火災等災害時，期待在專業救災人士抵達之前，可循大橘書內容指引，即時做好萬全應變，在黃金時間內降低傷害。

勞工婚假8天增至14天 已婚有過度期 新制10月上路

勞動部今預告修正「勞工請假規則」第2條、第12條草案，將現行8天的婚假一口氣延長至14天，支持勇於踏入婚姻的人，有更充裕時間籌備婚禮與成家事宜，新制預計10月上路。至於10月前已結婚登記者，將有一段銜接過渡期，若10月時還沒請完婚假，總天數會自動升級。但勞工婚假多6天，真能催出民眾婚育意願？不少新婚族拍手叫好，但也怕增添同事工作負擔，「喜帖都要不敢發了」，有未婚族甚至說「完全沒誘因」。

藥師返鄉開「中西混血」藥局 讓中藥走進年輕人生活

「在北部工作，總覺得藥師被期待的事情太少。」35歲的王詔郁畢業於台北醫學大學藥學系，曾在診所、醫院及連鎖藥局任職，不願淪為業績導向的推銷員，3年前他決定卸下台北藥師光環，返回家鄉嘉義朴子創業。他延續老家鹿草「瑞安堂」的中藥底蘊，打造中西並行的「花陞堂中西藥局」，不僅開創20多種創新藥膳包，更把中藥元素一路玩到防蚊包、熱紅酒乃至毛孩沐浴包，擺攤市集翻轉老傳統，讓古老中藥文化在年輕世代手中煥發全新樣貌。

全球民主現況揭曉 圖解台灣1大警訊、2項變化

瑞典斯德哥爾摩國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）15日公布「2026全球民主現況」報告，台灣在司法獨立指標由高度表現退至中段表現；但在「國會監督效能」，全球多數國家呈現倒退，僅13國被列為進步，台灣名列其中。

歷史上的今天／1962年非洲象牙海岸訪問團來台

1962年9月17日，非洲象牙海岸共和國友好訪問團團長唐華儀部長等一行拜會時任副總統陳誠，也拜會外交部長沈昌煥，晤談一小時。唐華儀等另也赴桃園參觀我土地改革資料陳列問農家，參觀石門水庫建設工程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。