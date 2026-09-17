聽新聞
0:00 / 0:00
美議員籲美政府發聲 支持台灣加入國際貨幣基金
美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉質詢財政部長貝森特指出，「不歧視台灣法」要求美國代表為台灣申請成為國際貨幣基金（IMF）會員發聲，當台灣準備好正式加入，希望美國支持，並鼓勵台灣盡快進行。
眾院金融服務委員會15日舉行「國際金融體系現狀」聽證會，財政部長貝森特（Scott Bessent）出席答詢。
近期訪台的外委會亞太小組主席金映玉（YoungKim）特別提出，以支持台灣加入國際貨幣基金為主旨，去年納入國防授權法的「不歧視台灣法」（Taiwan Non-Discrimination Act）的進度。
金映玉質詢說：「我要討論『不歧視台灣法』（Taiwan Non-Discrimination Act），這是我提出的，已獲通過，並在去年納入國防授權法。這項立法要求美國在國際貨幣基金的代表發聲，並投票支持台灣成為會員。」
她說道：「我想詢問，我們已與台灣官員討論，當他們準備好正式提出加入國際貨幣基金，希望美國用我們的聲音支持他們申請加入，或鼓勵他們盡快進行。」
貝森特回應說，「我們知道這項法案」。
「不歧視台灣法」由跨黨派議員、共和黨籍的金映玉及民主黨籍葛林（Al Green）共同提出，指示行政部門支持台灣加入國際貨幣基金、參與經濟監督、獲得技術協助及人員具任職資格等。
國際貨幣基金為聯合國旗下專門機構，旨在促進全球貨幣機構合作，確保金融穩定，協助國際貿易。中華民國為創始會員，1971年退出聯合國後仍保有會籍，1980年4月中國入會，台灣被迫退出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。