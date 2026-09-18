太武 ON AIR！一座眷村如何持續「播出」新的故事？

2026太武藝術季開幕登場，從八二三砲戰記憶、眷村日常到當代藝術，讓歷史不只被保存，更持續發生

當一座眷村不再只是被觀看的歷史，它還能如何繼續說故事？

9月11日，太武新村眷村文化園區以一場充滿「開播」儀式感的開幕記者會，正式揭開2026太武藝術季序幕。今年以「太武 ON AIR」為題，將整座園區想像成一個持續播出的文化頻道 - 歷史、藝術、生活與地方記憶，在不同眷舍之間不斷切換，也在每一次人的到來與參與中，持續生成。這也是太武新村想提出的文化命題：ON AIR，不只是正在播出，更代表正在發生。

2026太武藝術季開幕記者會。 圖／太武新村眷村文化園區 提供

從戰火記憶出發，重新觀看一座眷村

太武新村建於1950年代，與八二三砲戰後的時代背景密切相關。走進園區21號眷舍，全新開展的「八二三砲戰故事館」以「戰火記憶・文化新生」重新梳理八二三砲戰、軍眷生活與太武新村的形成脈絡，從戰爭的歷史痕跡，走向一代家庭在此生活、成家與累積記憶的日常。

八二三砲戰故事館。 圖／太武新村眷村文化園區 提供

而在25號眷舍，年度主題策展《時光迴響》則換了一種方式進入歷史。

這一次，不只是「看」，而是「聽」。

籃球落地、收音機廣播、戲曲唱腔、廚房裡的鍋鏟聲，甚至一句熟悉的「吃飯啦」，都成為打開眷村記憶的鑰匙。當聲音逐漸消失，留下來的卻是生活曾經存在過的證明。

年度特展「時光迴響」。 圖／太武新村眷村文化園區 提供

三組藝術家，讓太武成為正在創作的現場

今年藝術季另一個核心，是三組藝術家進駐。

爵士單簧管演奏家、製作人張昌傑以《日常的即興共振》採集太武的環境與生活聲響，將眷村日常轉化為即興音樂；藝術家張靜莉以《蝕・形 Erosion · Form》從身體、時間與地景出發，回應太武新村層層累積的歷史痕跡；光鍊劇團則以《長蹺伎・紅磚牆邊的金蓮》重新整理傳統長蹺伎，並串聯大溪木藝，讓曾經存在於軍中劇團的表演技藝重新走進當代。

三種創作語言，分別從「聲音」、「身體」與「技藝」出發，也讓太武從一座保存歷史的空間，轉變成藝術持續發生的現場。

藝術駐村「光鍊劇團」。 圖／太武新村眷村文化園區 提供

藝術駐村「藝術家 張昌傑」。 圖／太武新村眷村文化園區 提供

藝術駐村「藝術家 張靜莉」。 圖／太武新村眷村文化園區 提供

圖／太武新村眷村文化園區 提供

從太武走進地方，讓藝術季延伸到日常

今年的太武藝術季，也不把文化活動侷限在園區之內。

透過「太武人生活地圖・太武串門子」地方串聯計畫，太武持續與大溪在地店家、職人及文化場域建立連結；而28號「將軍小館」則從胡璉將軍的人物記憶延伸至眷村飲食文化，讓水餃、牛肉麵、叉燒包與越南咖啡等味覺記憶，成為理解歷史的另一種入口。

藝術因此不只是展覽裡的作品，也可以是一杯咖啡、一碗麵、一段走讀，甚至是一場與地方居民的相遇。

六週藝術季，不只「看展」，而是一起參與

即日起至10月18日，太武藝術季還將陸續推出「太武藝市」、藝術家工作坊、手作體驗、戶外街頭演出、深度走讀，以及「藝遊桃園 NFT 集章活動」等內容。官方活動資訊也持續更新中。

如果說過去的眷村文化保存，是把記憶留下來；那麼今天的太武，正在嘗試的是另一件事——讓留下來的記憶繼續產生新的故事。

今年秋天，走進太武新村，不只是來看一段歷史，也不只是參觀一場藝術展。

你可以在一間老眷舍裡聽見過去，在藝術家的作品裡看見現在，也可以沿著生活地圖走進大溪的地方日常。

太武 ON AIR。

這一次，沒有固定的節目表。

因為每一位走進太武的人，都可能成為下一段故事的主角。