越王勾踐竟是台灣人祖先！真實故事慘遭歷史醜化

越王勾踐竟是台灣人祖先！新書《穿越臺灣趣歷史3 》研究指出，台灣先民來自福建、廣東，而越王勾踐可能是許多福建人、廣東人的祖先，因此勾踐等百越人當然也是很多台灣人的祖先。

DNA研究顯示，福建人與廣東人的母系基因 （mtDN）保留了較高比例的百越族成分，也就是越王勾踐的種族。因為北方漢人在西晉滅亡後開始大舉南下，將近兩千年以來，跟百越人長期融合。最新的DNA確認了歷史記憶。歷史上，百越族最有名的名人是春秋時期的越王勾踐。

這項推論，最近獲得了一項有趣的基因研究佐證。從基因檢測可以查找有關的DNA資訊。

例如賴姓，指出傳說是源自兩大支派：姜姓和姬姓，兩姓在不同時空背景下，各自建立了賴國。其中，姜姓賴國被周所伐，姬姓賴國被楚所滅，兩支派以賴為氏，後來以賴為姓。《穿越臺灣趣歷史3 》指出前述傳說，姬姓賴國因為有史書《左傳》的記載為佐證，可信度比較高。由於歷史發展過程中，改姓的情況並不少見，所以現在的賴姓，也有可能是其他名人家族的後代。

透過基因檢測資料庫的DNA數據，賴姓的構成主要是漢族 (96.8%) 、畬族 (佔比 0.7%) 、壯族（0.5%）、蒙古（0.5%）等。從基因檢測比對，推論賴姓的名人祖先包括：春秋時期越王勾踐的家族（1.12%），家族遺傳的基因標記為O-F656；還有劉邦家族（1.12%），家族遺傳的基因標記為O-F254。

提起越王勾踐，很多人可能會想到臥薪嘗膽，以及「當僕嘗糞」。《穿越臺灣趣歷史3 》指出這些都不是真實歷史。勾踐沒臥薪嘗膽，更沒「當僕嘗糞」。

春秋時期越王勾踐臥薪嘗膽的故事廣為人知，甚至主流敘事還說他到吳國當奴僕，而且因為想要了解吳王夫差的病情還嘗糞，以此討好，忍功之強，真是驚世駭俗。電視劇《越王勾踐》、《臥薪嘗膽》講的基本上都是這個故事。但是最新的考古已經推翻了這一切，也就是這些故事其實都是後人編造。真實歷史很單純，越王勾踐當年雖然戰場失利，但仍保有軍事實力，主動跟吳王夫差和談之後，雙方罷兵。勾踐努力強國，後來滅了吳國。

照片為《越王勾踐》截圖

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