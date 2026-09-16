快訊

「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點川湖等7家隱形贏家

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】歐美AI領域對於中華文化的注視

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
在AI倫理、AI治理與認知科學等領域，西方對中國哲學和佛教思想的興趣正在明顯增加。（路透）
在AI倫理、AI治理與認知科學等領域，西方對中國哲學和佛教思想的興趣正在明顯增加。（路透）

當前AI發展迅猛，對全球、國家、社會與個人等各層面涉入日深，可謂無遠弗屆、無所不在。但有一個發展趨勢值得注意，即在AI倫理、AI治理與認知科學等領域，對中國哲學和佛教思想的興趣正在明顯增加。尤其是當西方傳統的個人主義、功利主義與競爭論等不足以處理AI的關係性、整體性與長期風險時，東方思想開始被當作一種補充與緩和的資源。

這裡有幾個很值得注意的方向。第一是《易經》與AI的關係，《易經》強調的不是靜止的實體，而是「變、關係、情境」。這恰好與現代AI愈來愈重視的動態系統、複雜系統、概率判斷有某種結構上的呼應。2021年Springer出版的《Intelligence and Wisdom: Artificial Intelligence Meets Chinese Philosophers》就已經開了風氣之先，該書專門收入了《易經》宇宙論與AI的討論，同時也討論儒家、道家和佛教如何重新思考人與AI的關係。

第二是道家特別受到關注。因為《道德經》講「無為」「自然」「知止」「不爭」，與當前AI追求無限擴張、無限優化、無限控制形成很有意思的反差。2026年《Journal of Daoist Studies》甚至專門討論AI與道家哲學，提出「無為」「自然」「和諧」「節制」可以成為AI倫理的一種替代性框架。這其實非常重要，因為至今的AI思維往往強調如何強化AI的能力，而道家的內涵卻是要將AI從「能力」轉向「節制」。這對於未來AGI的治理非常有價值。

第三是佛教。佛教近年來在AI倫理討論中受到相當關注，尤其是「緣起」「無我」「慈悲」「正念」這些概念。2026年已有研究直接討論如何把佛教的心性論作為AI倫理架構的一部分；另有研究將佛教與基督教、伊斯蘭教一起用於比較AI治理模式，尤其「緣起性空」與AI的關係其實非常接近。

例如AI本身幾乎沒有任何東西能夠「獨立存在」：AI能力 = 資料 × 演算法 × 算力 × 人類回饋 × 社會環境。少了其中任何一個條件，它都不是我們今天看到的AI，比如佛家的「此有故彼有，此生故彼生」，確實可以提供一種理解AI的關係論視角。

第四，儒家可能對未來AI倫理更加實用。西方AI倫理經常從「個人權利」出發，例如隱私、自主、自由、公平；儒家則更強調「關係」—父子、師生、官民和社會等。因此有人開始研究仁、禮、信、恕等概念如何用於AI教育與AI治理。2026年的研究就已經把儒家「修身」與大型語言模型（LLM）的教育倫理聯繫起來。

綜上所述，若逐漸增加上述東方元素，來導引人、AI、社會與自然，形成一種和諧共存的關係，可以日益優化當前歐美如何強化與控制AI的模式。如果把筆者正在推動的「臺北寰宇AI倫理學會」的核心宗旨「儒釋道與AI倫理」進一步理論化，甚至可形成一個四層框架：

易經—變： AI如何理解動態世界。儒家—仁： AI應該服務什麼樣的人際社會。道家—止： AI什麼時候應該克制、不作為。佛家—空： AI如何避免把模型、概念和自我視為固定實體。

這其實已經可以形成一套相當有特色的「中華文化AI倫理模型」，這並不是憑空提出的概念，而是正可引導當前國際AI學術研究並與之對接的利基。

歐美 易經 倫理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI自主抗衡大國／我衝算力 打造有「台灣觀點」的AI

美大佬喊「AI煞車」 環時：新冷戰劇本 為遏制中國發展

AI成川習會重點 陸學者稱「要非常小心」：美國又想拖延中國

比爾蓋茲：AI就業衝擊 全球恐經歷20年動盪轉型

相關新聞

興櫃股王漢測抽籤結果出爐 幸運兒現賺逾260萬元

興櫃股王漢測（7856）今（16）日完成公開申購抽籤，1048名幸運兒出爐。漢測今天盤中最高來到4865元，相較每股2250元的承銷價，一張帳面價差高達261.5萬元，以1048張公開申購張數計算，相當於一次發出約27.4億元的「超級大紅包」。

川習會前夕 博明等500位國安專家19日來台齊聚全社會防衛韌性國際論壇

美中元首川普與習近平將於24日在美國會晤，川習二會前夕，「2026全社會防衛韌性國際論壇」將於19日登場。據了解，預計有包括川普第一任期副國家安全顧問博明等近500位國內外政府官員、國安專家學者及企業、商會代表與會。相關人士表示，多國重要安全官員及專家來台交流，以行動傳達國際社會支持台灣、重視台海和平穩定的清楚訊息。

5成護理師想過離職 圖解留才危機與職場困境

護師公會全聯會最新調查發現，高達55.1%的醫學中心、區域醫院護理師有過離職念頭，15%則常想著遞辭呈，其中以年紀25歲以下、資歷5年以下的年輕護理師流動率最高，而精神科、外科病房則是最留不住護理人力的醫療場域。

歷史上的今天／1959年參與世衛組織 台灣主辦台北開會

1959年9月16日，世界衛生組織西太平洋區第10屆年會在台北市中山堂揭幕，會期繼續一周。時任副總統陳誠應邀在大會開幕式中致詞，讚揚世界衛生組織在過去11年間的成就，他說，由於世界衛生組織的協助，在台灣採取有效防治辦法，撲滅了霍亂、鼠疫，并將各種傳染病減低到最小程度。

追蹤光電廢棄物亂象 聯合報入圍曾虛白獎

第五十二屆曾虛白先生新聞獎昨公布入圍名單，聯合報以「光電風災啟示錄：九十天追蹤廢棄物處理亂象 揭開政策暴衝四年翻船內幕」入圍公共服務報導獎文字類。頒獎典禮將於十一月二十四日在張榮發基金會國際會議中心舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。