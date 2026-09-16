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環團：台中港填海造陸免環評恐違法 將代白海豚提訴訟

中央社／ 台北16日電

環團今天到行政院門口舉行記者會表示，台中港填海造陸工程與中華白海豚重要棲地重疊，卻規避環評、有違法之虞，他們將代替白海豚向行政法院提起公民告知訴訟。

台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會、台灣媽祖魚保育聯盟、監督施政聯盟等團體今天到行政院前舉行記者會，質疑台中港務分公司聯手交通部規避環評，將台中港南填方區填海造陸工程預定地的開放海域定義成「既有防波堤內」，且環境部還配合同意不用環評，有護航之嫌。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，依照環評法相關規定，填海面積若超過50公頃，應進行二階環評，而台中港圍堤造地工程，預計填海面積達50公頃，理應要進行二階環評嚴格審查的開發案，但環境部卻讓此案可以免辦環評直接通過，威脅白海豚生存。

蔡雅瀅說，填海造地對海洋生態的傷害極為巨大，目前白海豚數量已不足50隻，屬於極度瀕危物種，正面臨棲地減少、食物來源減少及環境劣化等情形，此工程恐加速白海豚的滅絕，因此環團都希望由司法權介入矯正行政機關的錯誤作為。

荒野保護協會副理事長陳憲政指出，環團曾多次出海調查，發現在台中港外圍海域的白海豚有育幼與社交等行為，可見台中港外圍海域就是白海豚重要的棲地，但台中港務分公司卻認為開放海域不用環評，且造陸物質的內容也無法確認，更無對生態影響以及環境影響的專家評估與詳細調查等，恐違反環評法22條相關規定，因此他們要代表白海豚向行政法院提起公民告知訴訟。

根據行政訴訟法第9條，民眾為維護公益，就無關自己權利及法律上利益的事項，對於行政機關違法行為，得提起行政訴訟。但以法律有特別規定者為限。

白海豚 環評 環團

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