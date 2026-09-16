川習會前夕 博明等500位國安專家19日來台齊聚全社會防衛韌性國際論壇

美中元首川普與習近平將於24日在美國會晤，川習二會前夕，「2026全社會防衛韌性國際論壇」將於19日登場。據了解，預計有包括川普第一任期副國家安全顧問博明等近500位國內外政府官員、國安專家學者及企業、商會代表與會。相關人士表示，多國重要安全官員及專家來台交流，以行動傳達國際社會支持台灣、重視台海和平穩定的清楚訊息。

全社會防衛韌性國際論壇今年邁入第二屆，除檢視台灣2年多來推動全社會防衛韌性的進展，也將與各國分享實務經驗。與會人員將討論軍民整合、網路安全、關鍵基礎設施防護及灰色地帶威脅等議題。

據了解，論壇開場將由美國國防科技公司Anduril Industries創辦人帕爾默・拉奇（Palmer Luckey）將以「回應新型態威脅與現代戰爭」為題發表專題演說，從科技發展及戰爭型態的改變，分析民主國家如何提升防衛能力、因應新型態安全威脅。

本屆論壇並邀請多位印太地區及民主友盟重量級現任、前任國安官員，包括博明（Matt Pottinger）、拜登政府白宮負責網路與新興技術的國家安全副顧問紐伯格（Anne Neuberger）、菲律賓前國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.），以及帛琉現任國家安全協調官Jennifer Anson。美國、日本、菲律賓、帛琉及歐洲多國代表來台，顯示台灣的防衛韌性已是民主夥伴共同關切的安全議題。

美國在台協會處長谷立言、英國在台辦事處代表包瓊郁及歐洲經貿辦事處處長谷立哲，也將共同回顧過去一年國際夥伴對台灣全社會防衛韌性工作的觀察。閉幕則由國安會秘書長吳釗燮與博明、紐伯格以「Are We Ready？」為題進行對談，檢視台灣目前的準備程度，以及友盟合作仍有哪些可以強化之處。

今年的全社會防衛韌性國際論壇總共安排八場主題討論，涵蓋「全社會防衛韌性準備」、「軍民整合的演習與實踐」、「公私協力與社會韌性」、「心理防衛」、「建構海洋韌性應處灰帶威脅」、「網路安全與關鍵基礎設施防護」、「台灣的安全與韌性夥伴關係」，以及「公民視角的全社會防衛」。

國際與談者包括日本參議員瀧波宏文、北約戰略溝通卓越中心資深經理Janis Karlsberg、保衛民主基金會網路與科技創新中心總監蒙哥馬利（Mark Montgomery），以及立陶宛前國防部副部長Tomas Godliauskas，從國家安全、國防科技、戰略溝通、網路安全到公民防衛，論壇多元議程涵蓋了政府與民間的各項韌性準備。

據指出，論壇另一個意義將，是印證總統府委員會2年來針對全社會防衛韌性工作的持續推動，有哪些具體進展，尤其政府、民間、企業及社區的協力機制逐漸成形，相關演練也從政策討論走向實際操作。台灣過去主要借鏡他國經驗，如今已能向國際分享因應天然災害、複合式威脅、資訊操弄及關鍵基礎設施風險的做法，角色正從經驗汲取者轉為國際合作夥伴。

據指出，由於論壇舉行時間適逢下周川習會前夕，多國重要安全官員及專家來台交流，以行動傳達國際社會支持台灣、重視台海和平穩定的清楚訊息。面對新型態威脅，台灣將秉持「和平靠實力，實力靠韌性」的精神，持續強化自我防衛及社會準備，並與民主友盟擴大合作，維護台灣民主自由及區域和平。