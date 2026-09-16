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追蹤光電廢棄物亂象 聯合報入圍曾虛白獎

聯合報／ 記者林奐成／台北報導

第五十二屆曾虛白先生新聞獎昨公布入圍名單，聯合報以「光電風災啟示錄：九十天追蹤廢棄物處理亂象 揭開政策暴衝四年翻船內幕」入圍公共服務報導獎文字類。頒獎典禮將於十一月二十四日在張榮發基金會國際會議中心舉行。

二○二五年丹娜絲颱風登陸嘉義，造成六座滯洪池光電案場約十萬片光電板受災，這是台灣在能源轉型過程中面對的「極端氣候期中考」。聯合報記者林奐成追蹤調查受災案場超過九十天，發現風災後的第三個月，仍有大量廢棄物殘留在滯洪池周邊，我們對這次極端氣候期中考缺乏準備：業者沒有防災應變計畫，暫存及處理方式屢屢違規；光電回收量能遠低於政府預估，幾乎由單一廠商收取而「爆倉」。

報導秉持監督政府精神，反思能源政策過於躁進，必須強化光電韌性，因應極端氣候挑戰。報導出版後引發回響，立法院三讀通過修法，要求水面型光電必須做環境影響評估。

本屆「公共服務報導獎」文字類七件入圍、影音類七件、音頻類六件及數位創新類五件。「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」共七件作品入圍，呈現地方創生與社區發展多元面貌；「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」則有文字類五件、影音類五件及短影音類三件入圍，展現青年世代對環境永續的關注。

光電 廢棄物 聯合報

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