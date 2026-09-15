快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

影／奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德獲生命獎章 鄭麗文祝賀

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德（中）獲得全球熱愛生命獎章，國民黨主席鄭麗文（右）、婦聯會主委雷倩（左）出席祝賀。記者陳正興／攝影
奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德（中）獲得全球熱愛生命獎章，國民黨主席鄭麗文（右）、婦聯會主委雷倩（左）出席祝賀。記者陳正興／攝影

國民黨主席鄭麗文下午前往奈及利亞律師詩人卡里莫特．奧德博德獲頒全球熱愛生命獎章的典禮，鄭麗文在致詞表示，感謝生命勇士們的付出，自己的勇氣比不上他們的萬分之一，但是她是一個很容易充滿電的人，因為生命勇士們的存在、堅持、大愛、散發出巨大的勝利力量、讓鄭麗文可以充電充滿，繼續再上。

「天下為公世界大同-奈及利亞公益律師詩人卡里莫特.奧德博德（Karimot Odebode）榮獲全球熱愛生命獎章暨與各國生命勇士、華興高中師生交流分享活動」下午在婦聯會舉行，國民黨主席鄭麗文、婦聯會主席雷倩等人與卡里莫特.奧德博德、及她的父母一同到場祝賀、合影，鄭麗文在致詞時表示，「天下為公 世界大同」不只是國父孫中山一生秉持的願景與理想，這句話的出處來自兩千多年前，這樣的「人飢己飢、人溺己溺」的世界大同的夢想是穿越了種族，眾人一同想要達到的境界，但是眾人有沒有在每天的生活當中去做一點點事情去幫助這個理想可以實踐，不要小看自己的力量。所以鄭麗文當場向卡里莫特.奧德博德等生命勇士表達謝意與敬意。

奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德獲得全球熱愛生命獎章（中），國父親與母親出席觀禮。記者陳正興／攝影
奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德獲得全球熱愛生命獎章（中），國父親與母親出席觀禮。記者陳正興／攝影

奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德獲得全球熱愛生命獎章。記者陳正興／攝影
奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德獲得全球熱愛生命獎章。記者陳正興／攝影

鄭麗文 奈及利亞 詩人 律師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鄭麗文：台灣底氣不只經濟民主自由 更在「行有餘力」分享幸福

影／談「黨外大聯盟」 莊瑞雄：威權記憶不會因選舉改寫

聯合報文學大獎 零雨：詩讓我的孤獨有了落腳處

從台灣漫遊錄到倫敦梧桐 文化部長李遠與國際布克獎評審對談台灣文學

相關新聞

人口探底／少子化衝擊 各國拚生育也拚「少人化」轉型

全球少子化問題加劇，部分受衝擊最嚴重的國家人口已開始減少。面對生育率低迷，各國一方面祭出補助、育兒津貼及工作型態改革等措施，試圖鼓勵民眾生育；另一方面也開始思考另一條路：當人口真的回不來，如何靠科技、提高生產力及吸引移民，維持經濟成長。

聯合報追蹤光電廢棄物亂象90天 入圍曾虛白先生新聞獎

第52屆曾虛白先生新聞獎今天公布入圍名單，聯合報以「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物處理亂象 揭開政策暴衝4年翻船內幕」入圍公共服務報導獎文字類。

國住都終止寄居蟹包租代管契約 尚約600件未完成轉銜

．國內包租代管龍頭兆基屋管創辦人李建成、寄居蟹屋管先前爆發資金缺口，影響逾2.2萬戶社宅包租代管。國家住都中心表示，9月21日起將終止與寄居蟹租屋的社宅包租代管委託服務業務契約，目前已處理近9成，尚有約600件未填表或尚未取得聯繫。

國住都中心21日終止寄居蟹包租代管契約 尚約600件未完成轉銜

國內包租代管龍頭兆基屋管創辦人李建成、寄居蟹屋管先前爆發資金缺口，影響逾2.2萬戶社宅包租代管。國家住都中心表示，9月21日起將終止與寄居蟹租屋的社宅包租代管委託服務業務契約，目前已處理近9成，尚有約600件未填表或尚未取得聯繫。

企業搶救人口大作戰／台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1「台積寶寶」

少子化席捲台灣，台積電卻仍是企業界的「生育大戶」。據台積電最新永續報告書顯示，2025年台灣廠區及采鈺公司員工共迎來2,331名新生兒，占全台新生兒2.2%，相當於台灣每約46名新生兒，就有1名來自「台積家庭」。

企業搶救人口大作戰／搶救雙薪爸媽最難安排的2小時 全家直接把托嬰中心蓋進總部

面對少子化、雙薪家庭與育兒照顧壓力，全家透過「企業托嬰中心、員工時間自主、職家支持福利」三大作法，打造能安心成家、育兒並持續發展職涯的友善工作環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。