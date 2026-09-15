影／奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德獲生命獎章 鄭麗文祝賀

國民黨主席鄭麗文下午前往奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德獲頒全球熱愛生命獎章的典禮，鄭麗文在致詞表示，感謝生命勇士們的付出，自己的勇氣比不上他們的萬分之一，但是她是一個很容易充滿電的人，因為生命勇士們的存在、堅持、大愛、散發出巨大的勝利力量、讓鄭麗文可以充電充滿，繼續再上。

「天下為公世界大同-奈及利亞公益律師詩人卡里莫特.奧德博德（Karimot Odebode）榮獲全球熱愛生命獎章暨與各國生命勇士、華興高中師生交流分享活動」下午在婦聯會舉行，國民黨主席鄭麗文、婦聯會主席雷倩等人與卡里莫特.奧德博德、及她的父母一同到場祝賀、合影，鄭麗文在致詞時表示，「天下為公 世界大同」不只是國父孫中山一生秉持的願景與理想，這句話的出處來自兩千多年前，這樣的「人飢己飢、人溺己溺」的世界大同的夢想是穿越了種族，眾人一同想要達到的境界，但是眾人有沒有在每天的生活當中去做一點點事情去幫助這個理想可以實踐，不要小看自己的力量。所以鄭麗文當場向卡里莫特.奧德博德等生命勇士表達謝意與敬意。

奈及利亞律師、詩人卡里莫特．奧德博德獲得全球熱愛生命獎章（中），國父親與母親出席觀禮。記者陳正興／攝影