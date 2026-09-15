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賴總統：發展具台灣特色中醫藥模式 與世界分享

中央社／ 台北15日電

總統賴清德今天接見全球中醫藥醫學會聯合會時表示，中醫藥的健全發展是健康台灣不可或缺的重要力量，期待進一步將中醫藥的傳統智慧，發展具有台灣特色的中醫藥模式，並透過國際醫療、產業鏈結等，與世界分享台灣經驗。

總統府發布新聞稿，全球中醫藥醫學會聯合會理事長林源泉率團，在外交部長林佳龍、衛生福利部次長莊人祥陪同下，在總統府晉見賴總統

總統首先感謝中醫藥界長期深耕中醫藥發展，不斷精進醫術、醫材，讓民眾都能受到優質的中醫藥照護。尤其面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中醫藥界積極研發「台灣清冠一號」，不僅守護民眾健康，也積極落實Taiwan Can Help精神，外銷到超過50個國家協助防疫，向世界展現台灣中醫藥的堅強實力。

總統說，中醫藥界長期與政府並肩合作，推動技術與制度創新，從2019年公布實施中醫藥發展法開始，到中醫藥振興計畫、中醫優質發展計畫，都持續促進中醫藥的蓬勃發展。

總統表示，中醫健保總額費用，這幾年已經穩定成長。2006年是新台幣177.9億元，今年度已達到364.29億元，年平均成長率為3.66%；近3年成長率更高達5.5%，這些都是大家共同努力的成果。

總統指出，他就任總統後，大力推動健康台灣政策願景，不但要讓民眾活得長久，也要活得健康，而中醫藥的健全發展，正是健康台灣不可或缺的重要力量。

總統說，政府目前大力推動「健康台灣深耕計畫」，在中醫部分將透過醫院與中醫基層診所合作，擴大中醫健康服務網絡，發展中醫在宅照護及偏鄉醫療等服務，並透過中西醫整合治療，加強超高齡社會的慢性病管理與特殊照護服務，讓民眾能夠就近接受優質的中醫照護。

總統進一步表示，為了中醫藥發展的永續創新，政府將在中醫藥發展法的基礎上，持續完善人才培育、醫療品質提升、中藥品質安全及研究發展制度等。下一個階段更要把臨床需求、科學研究、智慧科技、藥材品質及產業發展串聯起來。

總統說，期盼台灣的中醫藥發展不只是傳承經驗，更要從傳承中創新，從創新中建立標準，從標準中走向國際，也期待台灣能進一步將中醫藥的傳統智慧，結合現代醫療、科學實證及數位科技，發展具有台灣特色的中醫藥模式，並透過國際醫療、人才培育、研究合作及產業鏈結，與世界分享台灣經驗。

中醫 賴總統 林佳龍

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