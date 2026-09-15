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聯合報追蹤光電廢棄物亂象90天 入圍曾虛白先生新聞獎

聯合報／ 記者林奐成／台北即時報導
第52屆曾虛白先生新聞獎今天公布入圍名單，共有45件作品入圍，其中聯合報「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物處理亂象　揭開政策暴衝4年翻船內幕」入圍公共服務報導獎文字類。聯合報系資料照
第52屆曾虛白先生新聞獎今天公布入圍名單，共有45件作品入圍，其中聯合報「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物處理亂象　揭開政策暴衝4年翻船內幕」入圍公共服務報導獎文字類。聯合報系資料照

第52屆曾虛白先生新聞獎今天公布入圍名單，聯合報以「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物處理亂象 揭開政策暴衝4年翻船內幕」入圍公共服務報導獎文字類。

2025年丹娜絲颱風登陸嘉義，造成6座滯洪池光電案場約10萬片光電板受災，這是台灣在能源轉型過程中面對的「極端氣候期中考」。記者林奐成追蹤調查受災案場超過90天，發現風災後的第三個月，仍有大量廢棄物殘留在滯洪池周邊，業者缺乏防災應變計畫而屢屢違規。

報導秉持監督政府精神，反思能源政策過於躁進，必須強化光電韌性，因應極端氣候挑戰。報導出版後引發迴響，立法院三讀通過修法，要求水面型光電必須做環境影響評估。

本屆「公共服務報導獎」文字類共有7件入圍、影音類7件、音頻類6件及數位創新類5件入圍。「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」共有7件作品入圍，呈現地方創生與社區發展的多元面貌；「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」則有文字類5件、影音類5件及短影音類3件入圍，展現青年世代對環境永續的關注。

本屆入圍作品除持續關注公共議題，也呈現當前社會面臨的新挑戰。人工智慧（AI）快速發展衝擊媒體生態，相關作品從新聞流量、內容生成及記者角色等面向進行探討；社會議題則聚焦兒少安全、社會福利、急診醫療及移工等弱勢與制度性問題，透過調查與追蹤報導呈現問題核心。

環境與永續議題同樣受到關注，從風災重建、光電廢棄物、電動公車，到土地利用、生態保育及農業循環等，呈現氣候變遷與環境政策對地方及產業的影響。此外，數位創新類作品運用數據、地圖及互動設計等方式，拓展新聞敘事的可能性。頒獎典禮將於11月24日在張榮發基金會國際會議中心舉行。

曾虛白先生新聞獎 光電 廢棄物

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