賴總統盼與吐瓦魯深化合作 因應氣候變遷挑戰

總統賴清德今天接見吐瓦魯外交、勞工及貿易部長帕納巴時表示，台吐兩國不只是好朋友，更是情同手足的兄弟之邦，感謝吐瓦魯長期支持台灣國際參與，期盼未來持續深化各領域合作，共同因應氣候變遷、威權擴張等全球性挑戰。

帕納巴（Paulson Panapa）應政府邀請，13日至17日率團訪問台灣。

總統在總統府接見訪團時表示，這是帕納巴就任外長後，首次率團正式訪問台灣，不僅象徵兩國邦誼穩固友好，也展現吐瓦魯政府對兩國關係的高度重視跟堅定支持，期待未來兩國的邦誼更加鞏固。

總統說，台灣與吐瓦魯的邦誼將滿47週年，一路走來，兩國在國際場域相互扶持，在各項合作並肩前行，彼此不只是好朋友，更是情同手足的兄弟之邦。

總統提到，這些年台吐共同推動數位轉型、電網韌性、氣候調適等計畫，已有豐碩成果，也將繼續深化合作。目前台灣正在麥圖普等外島推動虱目魚養殖、蔬果增產以及營養均衡飲食等先鋒計畫，希望透過這些合作促進外島平衡發展，也為下一代打造更好的生活環境。

總統表示，期待台灣和吐瓦魯一起參與更多國際事務，攜手為世界做出更多貢獻。他也特別感謝吐瓦魯政府長期在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。

總統指出，今年世界衛生大會以及太平洋島國論壇期間，吐瓦魯再次用實際行動協助台灣，這份誠摯的友誼，台灣銘記在心。接下來聯合國大會以及聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會都將陸續舉行，期盼吐瓦魯繼續堅定支持台灣的國際參與，也希望在台吐團結共榮條約的架構下，兩國繼續促進各領域的交流合作，並且共同因應氣候變遷、威權擴張等全球性挑戰。

帕納巴致詞表示，他和台灣的緣分始於25年前，當時自己是一個年輕的官員，首次來到台灣，台灣人民溫暖又好客，讓他了解到一個強健、歷久彌堅的夥伴關係，應該要有的原則。

帕納巴說，將吐瓦魯和台灣連結在一起的是民主、人權以及法治等共同價值，也讓彼此的合作更具意義，當現在民主價值越來越受到考驗下，台吐夥伴關係證明小國也能秉持原則與勇氣，發揮影響力。

帕納巴表示，台灣支持、幫助吐瓦魯建立氣候韌性，改善吐瓦魯人民的健康、教育以及拓展數位的連結，今年簽署的幾項協定，包括虱目魚養殖、乾淨能源倡議等，不僅僅是計畫，而是雙邊友誼以及信任的實質展現。

帕納巴說，台灣在健康、數位創新以及災害因應等領域具有領導地位，對全球社群來說都是非常有貢獻的，因此台灣在國際上值得占有一席之地，吐瓦魯會持續、清楚地對台灣參與國際發聲聲援。

帕納巴最後指出，吐瓦魯和台灣的友誼是建立在信任、尊重還有家庭情誼之上，「願我們的夥伴關係持續成為和平以及韌性的燈塔」。