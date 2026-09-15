無人機國際學院培訓飛手 3友邦學員最快年底來台

行政院最新施政報告指出，「無人機國際學院」協助友邦建構無人機韌性，首階段聚焦「飛手人才培育」。外交部今天說明，首批飛手將由帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等太平洋友邦先行，最快今年底開始培訓。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，外交部協輔成立的「無人機國際學院」（Global UAVAcademy，GUAVA）籌設進度為何。

外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，無人機國際學院為財團法人，下禮拜會進行法人登記、正式成立，資金是百分之百來自民間，相關負責人當然是由民間自行推派，在台北與嘉義的實體辦公室將於年底前完成設立。

媒體詢問，行政院最新施政報告揭露，協助友邦建構無人機韌性，首階段聚焦「飛手人才培育」，首批來台受訓的種子教官有無時間表。

江振瑋說明，今年在太平洋島國論壇峰會期間，台灣與帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯簽訂相關合作備忘錄（MOU），因此先從太平洋友邦先行，規劃最快在今年底、明年初開始進行無人機飛手培育，預計最多可同時有30名學員在台受訓。

外交部長林佳龍日前率團赴帛琉，出席第55屆「太平洋島國論壇」（PIF）峰會相關活動，2日與帛琉總統惠恕仁、馬紹爾群島總統海妮及吐瓦魯國總理戴斐立簽署聯合聲明，承諾守護太平洋和平穩定，並深化在氣候變遷、醫療、農業、數位轉型與人才培育等領域合作。