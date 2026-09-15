快訊

老翁搭北捷重摔頭撞地…目擊者質疑拆扶手不顧安全 蔣萬安說話了

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機國際學院培訓飛手 3友邦學員最快年底來台

中央社／ 台北15日電

行政院最新施政報告指出，「無人機國際學院」協助友邦建構無人機韌性，首階段聚焦「飛手人才培育」。外交部今天說明，首批飛手將由帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等太平洋友邦先行，最快今年底開始培訓。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，外交部協輔成立的「無人機國際學院」（Global UAVAcademy，GUAVA）籌設進度為何。

外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，無人機國際學院為財團法人，下禮拜會進行法人登記、正式成立，資金是百分之百來自民間，相關負責人當然是由民間自行推派，在台北與嘉義的實體辦公室將於年底前完成設立。

媒體詢問，行政院最新施政報告揭露，協助友邦建構無人機韌性，首階段聚焦「飛手人才培育」，首批來台受訓的種子教官有無時間表。

江振瑋說明，今年在太平洋島國論壇峰會期間，台灣與帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯簽訂相關合作備忘錄（MOU），因此先從太平洋友邦先行，規劃最快在今年底、明年初開始進行無人機飛手培育，預計最多可同時有30名學員在台受訓。

外交部長林佳龍日前率團赴帛琉，出席第55屆「太平洋島國論壇」（PIF）峰會相關活動，2日與帛琉總統惠恕仁、馬紹爾群島總統海妮及吐瓦魯國總理戴斐立簽署聯合聲明，承諾守護太平洋和平穩定，並深化在氣候變遷、醫療、農業、數位轉型與人才培育等領域合作。

無人機 外交部 吐瓦魯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南市府中信科大成立無人機訓練中心 黃偉哲：專業培訓提升救災量能

功成身不退！虎尾科大「祖爺級」老飛機 搬進航空學院新家續傳薪火

從荷莫茲到台灣 MQ-9B無人機來台於花蓮首飛

國家級無人機試驗室落腳台中 中市府：仍需試飛、電戰環境驗證場域

相關新聞

企業搶救人口大作戰／台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1「台積寶寶」

少子化席捲台灣，台積電卻仍是企業界的「生育大戶」。據台積電最新永續報告書顯示，2025年台灣廠區及采鈺公司員工共迎來2,331名新生兒，占全台新生兒2.2%，相當於台灣每約46名新生兒，就有1名來自「台積家庭」。

人口探底／少子化衝擊 各國拚生育也拚「少人化」轉型

全球少子化問題加劇，部分受衝擊最嚴重的國家人口已開始減少。面對生育率低迷，各國一方面祭出補助、育兒津貼及工作型態改革等措施，試圖鼓勵民眾生育；另一方面也開始思考另一條路：當人口真的回不來，如何靠科技、提高生產力及吸引移民，維持經濟成長。

聯合報追蹤光電廢棄物亂象90天 入圍曾虛白先生新聞獎

第52屆曾虛白先生新聞獎今天公布入圍名單，聯合報以「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物處理亂象 揭開政策暴衝4年翻船內幕」入圍公共服務報導獎文字類。

國住都終止寄居蟹包租代管契約 尚約600件未完成轉銜

．國內包租代管龍頭兆基屋管創辦人李建成、寄居蟹屋管先前爆發資金缺口，影響逾2.2萬戶社宅包租代管。國家住都中心表示，9月21日起將終止與寄居蟹租屋的社宅包租代管委託服務業務契約，目前已處理近9成，尚有約600件未填表或尚未取得聯繫。

國住都中心21日終止寄居蟹包租代管契約 尚約600件未完成轉銜

國內包租代管龍頭兆基屋管創辦人李建成、寄居蟹屋管先前爆發資金缺口，影響逾2.2萬戶社宅包租代管。國家住都中心表示，9月21日起將終止與寄居蟹租屋的社宅包租代管委託服務業務契約，目前已處理近9成，尚有約600件未填表或尚未取得聯繫。

企業搶救人口大作戰／搶救雙薪爸媽最難安排的2小時 全家直接把托嬰中心蓋進總部

面對少子化、雙薪家庭與育兒照顧壓力，全家透過「企業托嬰中心、員工時間自主、職家支持福利」三大作法，打造能安心成家、育兒並持續發展職涯的友善工作環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。