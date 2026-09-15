國住都中心21日終止寄居蟹包租代管契約 尚約600件未完成轉銜

國內包租代管龍頭兆基屋管創辦人李建成、寄居蟹屋管先前爆發資金缺口，影響逾2.2萬戶社宅包租代管。國家住都中心表示，9月21日起將終止與寄居蟹租屋的社宅包租代管委託服務業務契約，目前已處理近9成，尚有約600件未填表或尚未取得聯繫。

國家住都中心表示，自8月10日啟動寄居蟹租屋原服務社宅包租代管案件轉銜第5期計畫業者承接服務專案，以電話、簡訊、公函及發布新聞等多元管道，持續宣導該等案件之房東及房客至中心官網填寫轉銜登記表，目前已處理近9成，尚有約600件未填表或尚未取得聯繫。

國住都中心指出，「寄居蟹案件轉銜協助登記表」將於10月31日截止登記，請務必掌握時限上網填寫意願，以利中心協助啟動轉銜服務作業；也請已登記但尚未完成轉銜的房東，主動聯繫所屬公會或承接業者，配合提供文件及辦理契約簽訂。

國住都中心表示，已填表案件須由房東於11月16日前出具意向書確認轉銜業者，依前述期限辦理者，其房東及房客於完成轉銜作業簽訂新租約前，基於專案處理考量，均保留社宅包租代管計畫相關權益，並得由承接業者於新租約簽訂後，協助申請原寄居蟹租屋服務期間尚未依規定請領的相關補助費。

國住都中心說明，本次終止與寄居蟹的委託服務業務契約，如房東、房客未配合依上開期限填寫登記表及確認轉銜業者，屆時將退出社宅包租代管計畫，房東、房客的租賃契約轉變成一般租賃關係，無法享有計畫相關權益，並將因寄居蟹租屋無法提供服務，需自行處理租屋相關事宜，對房東、房客權益及租屋處理事務仍有影響。

國住都中心強調，如房東、房客未依上開期限填寫登記表及確認轉銜業者，導致退出社宅包租代管計畫轉變成一般租賃關係後，仍應依據民法及租賃條例等相關規定規定辦理。