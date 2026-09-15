人口探底／少子化衝擊 各國拚生育也拚「少人化」轉型

全球少子化問題加劇，部分受衝擊最嚴重的國家人口已開始減少。面對生育率低迷，各國一方面祭出補助、育兒津貼及工作型態改革等措施，試圖鼓勵民眾生育；另一方面也開始思考另一條路：當人口真的回不來，如何靠科技、提高生產力及吸引移民，維持經濟成長。

南韓近年的經驗，顯示提高生育率並非不可能。南韓生育率在2023年跌至歷史新低的0.72，之後連續兩年回升，2024年升至0.75，2025年達到0.8。韓聯社報導，南韓今年6月、第二季及上半年新生兒人數，均創下近7年同期最高紀錄。

南韓政府8月26日公布的數據顯示，今年6月出生人口為2萬3111人，比去年同期增加3115人，增幅達15.6%；單月出生人數已連續24個月增加。

南韓砸錢拚生育 從補助到縮短工時

為提高生育意願，南韓政府近年投入大量資源，並成立人口戰略企畫部。家中有0至1歲嬰兒的南韓民眾，每月可領取100萬韓元（約台幣2.35萬元）；迎接第一胎可獲得200萬韓元（約台幣4.7萬元）的「初次相遇代金券」補助，第二胎以上則可再獲加碼。

兒童津貼也持續擴大。今年4月起，原本發放給0至7歲兒童、每人每月10萬韓元（約新台幣2350元）的兒童津貼，開始採取「每年提高1歲」的漸進式擴大方案，目標是在2030年將適用年齡擴大至13歲。

根據南韓2026年預算案，政府也試圖將少子化政策與地方人口流失問題結合。兒童津貼今年起在非首都圈地區加碼，首都圈維持每月10萬韓元，非首都圈提高至10.5萬韓元（約台幣2470元），人口減少地區提高至11萬韓元（約台幣2590元），特別支援地區則提高至12萬韓元（約台幣2800元）。

南韓也簡化福利申請程序。過去兒童津貼、基礎養老金等福利需要民眾自行申請，新制則推動「職權申請」機制，只要符合資格，無須辦理申請手續，款項就會自動撥入帳戶。

針對晚婚趨勢，政府也放寬不孕症治療、凍卵及人工生殖技術的補助門檻並提高補助金額，希望降低有生育意願家庭的負擔。

然而，南韓政府也發現，錢並非唯一問題。

南韓政府研究指出，工時過長是阻礙年輕人兼顧事業與家庭的核心原因。經濟合作暨發展組織（OECD）統計，南韓2024年平均年工時為1865小時，高於成員國平均的1736小時。

南韓勞動部長金榮訓去年底指出，政府目標是逐步將年工時降至1700小時，並鼓勵企業自主實施每周工作4.5天。京畿道政府去年6月率先試辦縮減工時方案，包括民間企業每周工時35小時、隔周上班4天或每周工作4.5天。

今年南韓進一步全面實施「育兒期10時上班制」，有12歲以下子女的職場父母可以上午10點再進辦公室，但不必延後下班，相當於每天減少1小時工時，薪資則不受影響。政府並提供中小企業雇主每月30萬韓元（約台幣7000元）補助，最長一年，以鼓勵企業實施。

出生人數回升 南韓不敢說人口危機解除

儘管南韓出生人數持續回升，各界對這波「微嬰兒潮」能否延續，仍抱持不同看法。

資料及統計部官員朴賢榮（譯音）2月表示，出生人數增加，部分反映1990年代初期出生、人口較多世代所帶來的「回聲效應」，這批人目前正處於生育高峰期。

此外，年輕世代對非婚生子女的傳統偏見似乎有所減少。官方數據顯示，非婚生嬰兒數在2002年至2024年間幾乎翻倍。不過，2024年非婚生嬰兒仍僅占總出生人數的5.8%。

首爾大學人口學家李相林表示，近期出生人數回升，主要受到新冠疫情期間延後婚育行為帶動，但1990年代出生世代似乎「更以家庭為重」。他認為，「很難將此定義為人口轉折點」，並警告一旦這個世代度過生育高峰期，出生人數可能再次快速下滑。

首爾大學經濟學教授洪錫哲則認為，相關政策確實頗有成效，但「持續積極的政策支援有其必要」。他說，目前的回升趨勢雖然正面，但對長期人口更替而言仍然不足。

換言之，南韓目前看到的可能只是出生人數暫時止跌，而非少子化危機已解除。

匈牙利砸重金 生育率回升又下滑

匈牙利則是另一個以大規模財政政策刺激生育的案例。

前總理奧班執政期間，將少子化視為國安危機。2019年，他推行家庭擴張政策，已生育4名子女的女性可終身免繳個人所得稅；新婚夫妻可貸款1000萬福林（約台幣87萬元），若在規定期限內生育兩至三名子女，則可部分或完全抵銷貸款。此外，代為照顧孫子的祖父母也能領取津貼。

奧班2023年再加碼，宣布30歲以下且已生育子女的女性，可終身免繳個人所得稅。

這些政策確實曾推升匈牙利生育率。美國威爾遜國際學者中心研究員、人口研究專家詹妮佛．舒巴（Jennifer Sciubba）指出，匈牙利生育率從2010年的1.2升至2020年的1.5。

但代價也相當高。舒巴指出，匈牙利在生育政策上的支出占國內生產毛額（GDP）的5%，是同時期國防支出的3倍。經濟學人則指出，在通膨等因素影響下，匈牙利生育率去年已下滑至1.31。

此外，奧班的家庭政策主要針對已婚異性戀家庭，對單身或離婚者較不友善，也引發批評。

匈牙利的經驗顯示，即使政府投入大量資源，也未必能永久扭轉低生育趨勢。

日本補助多年 仍難扭轉晚婚不婚

日本同樣長期投入資源對抗少子化，但成效有限。

日本厚生勞動省8月28日公布初步數據，今年上半年新生兒總數為34萬2068人，比去年同期增加0.8%，是11年來首度出現成長。日媒報導，結婚登記人數自2024年起連續兩年增加，被視為新生兒增加的原因之一。

受疫情期間社交限制影響，日本2023年結婚登記人數降至二次大戰後最低，僅約47.5萬對。

然而，從長期來看，日本人口仍持續萎縮。日本去年日本籍新生兒人數約67萬人，連續第10年負成長，也創下自1899年開始統計以來最低紀錄。

日本多年來持續發放津貼及補助，鼓勵雙親申請育嬰假，但這些政策似乎仍難以挽回出生人數下滑趨勢。原因之一在於，日本少子化政策多半聚焦於「已經生育的人」，卻較難處理年輕人不結婚也不生小孩問題。

日本絕大多數新生兒都是婚生子女，非婚生子女比率極低，因此只要年輕人晚婚或不婚，出生人數就會受到直接影響。經濟壓力、生活方式改變等因素，也讓傳統「結婚生育」模式受到挑戰。

日本兒童家庭廳首度大規模調查10萬名年輕人對婚姻的看法，並於8月30日公布階段數據。結果顯示，35%未婚年輕人目前沒有結婚打算。

人口回不來 荷蘭、波羅的海國家改拚生產力

面對少子化，部分國家開始思考另一條路。如果人口很難增加，能否讓較少的人創造更多產值？

荷蘭與波羅的海國家都面臨人口老化及勞動人口減少問題，因此逐步將經濟發展模式轉向「提高生產力」。

荷蘭透過自動化、數位化及發展高附加價值產業，降低經濟對大量勞動力的依賴。

愛沙尼亞則利用高度數位化的政府與企業環境，進一步發展資訊科技與人工智慧（AI），透過科技提升有限勞動力的產出。

拉脫維亞與立陶宛則積極吸引外國直接投資（FDI），引進資本、技術與管理經驗，同時推動產業升級、數位化及職業技能培訓。立陶宛更將自動化視為因應勞動力短缺的重要手段，並透過移民補充勞動人口。

這些國家的共同方向，是逐漸從「依靠人力」，轉向「依靠科技、資本、人才與高生產力」維持經濟成長。

當少子化從人口問題變成經濟問題，一些國家政策方向也開始改變。鼓勵生育仍是多數政府的重要政策，但從南韓、日本與匈牙利的經驗來看，補助未必足以扭轉長期人口趨勢。

因此，另一個問題正浮上檯面。與其期待人口重新快速成長，是否更應該提早為「人口變少」做好準備？從提高自動化、導入AI，到吸引移民及發展高附加價值產業，部分國家已接受人口數目難以顯著回升，開始嘗試讓每一個人創造更多價值。