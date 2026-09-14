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吐瓦魯外長訪台 林佳龍：欣見台吐如家人般相互扶持
吐瓦魯外交、勞工及貿易部長帕納巴訪台，外交部長林佳龍今天表示，欣見台吐兩國如家人般相互扶持，期盼透過技術交流與經驗分享，協助提升吐國糧食安全、強化在地生產能力，並增進吐國人民福祉。
外交部晚間發布新聞稿指出，吐瓦魯外交、勞工及貿易部長帕納巴（Paulson Panapa）應政府邀請，於13日至17日率團訪問台灣。林佳龍於14日以午宴款待帕納巴一行，席間雙方並就台吐雙邊關係，以及如何增進在農漁業技術及氣候韌性等諸多議題的合作深入交換意見。
林佳龍表示，欣見台吐兩國持續秉持如家人般相互扶持、攜手共榮的精神，深化彼此在各領域合作。雙方近期陸續完成勞工合作、避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅，以及無人載具等重要協議，展現雙方深化制度性合作、拓展互惠合作領域的共同決心。
林佳龍提到，兩國也研議在「總合外交」及「榮邦計畫」的精神下推動新的合作機制，以提升吐瓦魯因應氣候變遷及極端氣候的韌性，促進兩國永續發展與共同繁榮。在農漁業方面，雙方也持續推動虱目魚養殖等合作計畫，期盼透過技術交流與經驗分享，協助提升吐國糧食安全、強化在地生產能力，並增進吐國人民福祉。
帕納巴說，感謝台灣長期對吐國提供全方位的堅定支持，相關合作計畫均以改善民生、促進發展為核心，直接嘉惠吐國人民，對吐國整體國家發展具有重要助益。面對海平面上升、極端氣候加劇等日益嚴峻的挑戰，吐瓦魯亟需持續提升氣候調適與永續發展能力，並期盼台吐雙方進一步在上述議題深化合作，永續共榮。
外交部指出，帕納巴是長期堅定支持台吐邦誼及台灣參與國際事務的友人，除曾多次陪同吐國高層訪問台灣外，也曾受邀以講者身分參與相關國際論壇，與台灣各界交流互動頻繁。這次是帕納巴首次以外交、勞工及貿易部長身分正式訪問台灣，對深化台吐高層互動及鞏固兩國長久友好關係別具意義。
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