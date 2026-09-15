企業搶救人口大作戰／搶救雙薪爸媽最難安排的2小時 全家直接把托嬰中心蓋進總部

文章目錄 平均每年有近百名「全家寶寶」誕生

與周邊企業共享收托資源

面對少子化、雙薪家庭與育兒照顧壓力，全家（5903）透過「企業托嬰中心、員工時間自主、職家支持福利」三大作法，打造能安心成家、育兒並持續發展職涯的友善工作環境。

平均每年有近百名「全家寶寶」誕生

據內部員工滿意度調查，育兒支持及彈性制度長期為同仁高度關注議題；此外，全家總部後勤同仁中逾五成處於適婚或育兒階段，近年平均每年有近百名「全家寶寶」誕生，因此親職支持也成為企業人才照顧的重要課題。

2025年，全家斥資1,500萬元，於台北總部設立零售業首見的企業自辦「全家托嬰中心」，核定收托52名0至2歲嬰幼兒，並以「省力、省錢、省心」三大特色，降低員工育兒負擔。托嬰中心設於總部大樓內，讓員工上下班即可就近接送子女，減少接送與照顧安排的時間壓力；在費用支持上，「全家」員工子女及孫子女享免註冊費、17:30至19:00免費延時托育，並提供尿布及首年學用品等支持；中心配置專業托育人員、護理師及廚工，並由醫師及職能治療師定期進駐，從日常照護到飲食提供支持。

全家透過「企業托嬰中心、員工時間自主、職家支持福利」三大作法，打造能安心育兒工作環境。照片提供／全家

與周邊企業共享收托資源

全家更進一步打造「企業托育聯盟」概念，與周邊企業共享收托資源，將家庭友善職場從企業內部延伸至周邊職場生活圈，共同減輕雙薪家庭的育兒壓力。

除「空間」支持，全家亦從「時間自主」著手，總部後勤單位導入核心工時及工時帳戶制度，核心協作時段設定為10:00至17:00，其餘時間可依工作及家庭需求彈性安排；工時帳戶則讓同仁將加班時數轉為補休，在子女臨時停課、家庭照顧等突發情況下彈性運用。目前已有近六成全家員工使用核心工時制度，並搭配工時帳戶、居家辦公及家庭照顧假等制度，提升員工於職場與家庭安排的自主性。

全家也持續建構完整的家庭支持措施，包含生育補助、育嬰留職停薪、子女教育獎學金及結婚禮金等制度，希望陪伴員工在人生不同階段安心規劃家庭與職涯發展。以2025年為例，全家子女教育獎學金核發補助金額超過百萬元、結婚與生育補助合計亦超過百人次；在育嬰留職停薪制度使用上，男性同仁占比近三成，顯示共同育兒觀念逐漸普及。