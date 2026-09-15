企業搶救人口大作戰／第一金一胎最高給25萬 催生從「生一筆」變「養六年」

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讓員工不只敢生 還要有條件一路養下去

企業催生，光發錢可能已不夠。第一銀行生育補助最高25萬元，近年更把福利延伸到孕期、托育、育嬰留停與育兒補助；從「生了給錢」走向「幫你一起養」，反映企業搶救少子化正進入下一階段。

補助水準居公股銀行前段班

第一銀現行生育補助為第一胎10萬元、第二胎15萬元，2025年4月起，第三胎以上每胎再拉高至25萬元，補助水準居公股銀行前段班。

一銀自2017年開辦生育補助，截至2026年6月，累計支持2,068名新生兒、投入1.83億元；2024、2025年補助金額分別達2,640萬元、2,325萬元。不過，從生育結構來看，現金並非萬靈丹。一銀近五年員工生育人數分別為204人、201人、216人、221人及190人；其中第一胎約占六成、第二胎約35%至38%，第三胎以上更僅個位數，顯示家庭要跨向二、三胎，仍有更高門檻。

2025年一銀生育人數190人、年減14%，同期全國出生人數則減少20%，一銀降幅相對較小，顯示在少子化趨勢下，員工生育人數仍有一定支撐。但這是否能歸功於生育補助，仍難下定論。一銀坦言，目前無法用單一數據判斷員工生育行為是否能直接歸因於補助。

換言之，一次性現金未必足以讓員工從不生變成願意生，或從一胎增加到二、三胎，但對減輕生育初期經濟負擔，仍有其作用。一銀也強調，從長期制度投入與員工使用情形來看，生育補助仍是家庭友善政策的重要一環。真正的轉變不是「不再給錢」，而是從只給一筆錢，進一步延伸到孕期、托育、工時與育嬰留停等長期支持。

因此，一銀近年逐步把生育福利戰線往前、往後拉長，從懷孕、生產一路延伸到托育、育兒與返回職場。孕期提供人工好孕假、安胎假及孕期交通補助；育有未滿3歲子女者，也可申請調整或縮短工作時間。

讓員工不只敢生 還要有條件一路養下去

今年2月起，一銀再新增員工子女育兒補助，育有0至未滿6歲子女者，每名子女每月可領1,000元，補助至滿6歲當月，等於把「出生時給一筆錢」拉長成數年的育兒支持。生完後能否安心回到職場，也是企業催生的重要一環。

2025年一銀共有127人申請育嬰留停，復職率近98%，復職滿一年後留任率近95%，全體員工留任率也超過97%。從一銀案例來看，企業催生的答案已不只是「給多少錢」。現金有用，但還不夠；真正的標竿，是從單點補助升級成涵蓋孕育、托育、工時與職涯銜接的整套生養支持，讓員工不只敢生，也有條件一路養下去。