國民黨元老張群舊藏登拍賣 預展蔣介石親書

已故國民黨元老張群生前以「中行廬」為齋名廣收書畫，香港邦瀚斯中國書畫秋拍台北預展將帶來張群系列收藏，其中蔣介石親筆楷書估價達10萬至20萬港幣（約新台幣40萬至80萬元）。

張群（1889-1990）是中國四川人，他以「中行廬」之名自上世紀20年代起廣收古今名作，所藏更與其行跡、交遊及時代經歷密切相關。遷台後，他在晚年更將八大山人、石濤、張大千等精品近百件捐贈給國立故宮博物院與國立歷史博物館。

邦瀚斯去年以張群收藏推出「張群藏大千扇畫專輯」，拍品全數成交。此次將在台北預展張群舊藏35件，年代橫跨1928至1963年，涵括書畫、信札、祝壽及酬贈之作，也可回望其20年代上海市長時期、30年代初北京時期、40年代成都與南京時期，以及渡台之後的政治生涯。

像是此次預展拍品之一為蔣介石親筆楷書「親愛精誠」，是張群長子張繼正結婚時所贈。邦瀚斯今天透過新聞稿表示，「親愛精誠」是1924年黃埔軍校成立之際，蔣介石撰擬、孫中山審定的校訓，表革命同胞如手足般關懷之情，以此相贈，更有意味。

知名書畫家張大千為慶賀張群夫人壽辰所作的「江閣覓句圖」也在此次預展中展出。邦瀚斯表示，預展另一亮點為畫家林風眠「幽居圖」，這是林風眠罕見署年款作品之一。作品一改畫家當時常見的方幅構圖，採豎長畫幅，寫松林、山莊與溪流。作品出自印尼華僑李靄門家族舊藏，來源清晰。

香港邦瀚斯中國書畫秋拍定於10月7日在香港舉槌，9月19至20日搶先在台北異雲書屋預展。