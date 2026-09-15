跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

當臺中市長盧秀燕與美國在臺協會（AIT）處長谷立言一同推動「時光翻轉器」，舞臺上的光影緩緩翻動，彷彿也為這塊沉寂多年的土地，重新撥動時間的指針。臺中市美村綜合服務園區3日正式啟用，昔日美軍俱樂部與聯勤招待所的歷史影像，與今日公托、親子館、兒童運動中心的歡笑畫面交會，這場典禮宣告一項公共建設落成，更帶來一場跨越一甲子的重逢——曾經迎接遠方來客的地方，從此將敞開大門，迎接孩子、家庭、婦女、志工與不同世代的市民，讓一代人的共同回憶，慢慢成為下一代人的生活日常。

從一代人的共同回憶，到下一代人的生活日常，美村重新出發，陪伴臺中寫下新的幸福記憶。 圖／臺中市政府社會局提供

對許多老臺中人而言，美村一段帶著味道、聲音與人情的青春記憶，六十多年前，這裡曾是美軍俱樂部，音樂、餐飲及不同文化在此相遇，盧市長回憶，當時不少臺中人生命中的第一份牛排，就是在這裡品嘗；有人在此工作，有人在此結識外國朋友，也有人陪著父母走進餐廳，第一次看見與日常截然不同的世界。美軍撤臺後，由國防部聯勤招待所接手經營，繼續陪伴城市度過不同年代，直到民國95年停止營運，熱鬧逐漸退去，留下老建築以及圍牆內長達近二十年的沉默。

然而，土地或許會暫時沉睡，記憶卻從未真正離開，民國103年，當時擔任立法委員的盧秀燕向國防部爭取這塊用地，隔年順利無償移撥臺中市政府，108年就任市長後，她重新盤點市政建設，看見這處位在城市精華地帶、承載豐富歷史的空間仍未被使用，於是再次啟動美村綜合服務園區計畫，從土地取得、空間規劃、文資保存、樹木維護，到工程開挖與跨局處協調，每一步都必須在歷史記憶與現代需求之間尋找平衡。歷經多年努力，投入總經費8億3,226萬7,000元，終於讓曾經緊閉的大門再次開啟，讓這塊土地重新回到市民身邊。

昔日美軍俱樂部承載老臺中人的共同回憶，如今化身全齡共享的幸福園區。 圖／臺中市政府社會局提供

盧市長表示，美村能走到今天並不容易，這不是單一機關可以完成的工程，而是中央、地方、議會、民意代表、社區與市府團隊共同接力的成果，她特別感謝社會局、建設局、運動局、交通局、文化局及秘書處等六個局處，從服務內容、建築工程、運動設施、停車規劃，到歷史文化保存與臺美交流展陳，各自承擔不同任務，也在一次次討論與磨合中，逐步拼起園區今日的樣貌，園區採取「局部保留、新舊共融」的方式，不用全然拆除換取便利，也不讓保存只停留在封閉展示，而是讓歷史真正融入生活、繼續被人使用。

為了留住這塊土地原有的呼吸，園區內的樹木也幾乎全數保留，增加工程開挖、建築配置及後續養護的難度，市府仍盡力調整設計。如今走進園區，陽光依然穿過熟悉的枝葉灑落地面，新建築則安靜地生長在綠意之中，對曾在這裡生活、工作或成長的人而言，眼前風景並未被完全抹去；對第一次走進來的孩子而言，這些大樹則將成為他們認識美村的第一幅畫面。

美村園區成功轉型為全齡共享公共服務基地。 圖／臺中市政府社會局提供

園區以「全齡共享」為核心，整合六大公共服務，西區昇平公托可收托80名嬰幼兒，是臺中市收托量最大的公共托嬰中心，為育兒家庭分擔照顧壓力；首座西區親子館融合在地藝術及普普風格，一次最多可服務74組親子家庭，讓家長與孩子在遊戲、閱讀和探索中，共享難得的陪伴時光。

西區兒童運動中心則打造臺中首座以擊劍為特色的兒童技擊訓練基地，並規劃柔道、空手道等課程，讓孩子在運動中學習專注、自信、紀律與尊重；婦女發展基地提供女性學習成長、能力培力及社會參與的平臺；世代共融基地透過學習、體驗活動及健康蔬食餐飲，創造長輩、青年與家庭自然相遇的機會；志願服務推廣中心更首創互動解謎空間，透過親身體驗，理解付出與陪伴所帶來的改變，認識志願服務。

考量園區鄰近國立臺灣美術館與審計新村，假日人潮、車潮密集，市府也規劃地下停車場，設置97格汽車停車位及71格機車停車位，回應地方長期以來的停車需求。停車場導入智慧停車、親子友善及兒童互動設計，孩子的畫作還能透過大型LED互動面板即時投影，盧市長說，希望即使只是陪著爸爸媽媽停車，孩子也能在生活的小角落發現驚喜；公共建設不只要解決問題，也應該理解家庭的感受，讓每一段抵達園區的路，都更加從容而友善。

一甲子歲月流轉，美村老地方重新打開大門，迎接孩子、家庭與不同世代的嶄新日常。 圖／臺中市政府社會局提供

美村的重生，也讓一段臺美共同走過的城市歷史重新被看見，今年適逢美國建國250週年，園區重現象徵建國花燈的自由女神、舊金山金門大橋及歷史互動展品，呈現六十多年來臺美交流留下的生活、飲食與文化記憶，典禮也邀請過去曾在此生活、成長的美國友人「回家」，以及早年因美軍俱樂部而與美國友人建立深厚情誼的地方人士重返美村，當他們再次站在熟悉的樹下，眼前雖多了嶄新的建築，心中所記得的人情與風景，卻依然能在此找到位置。

一座園區串起跨越一甲子的臺美情誼，也讓昔日曾在美村生活的老朋友再次「回家」。 圖／臺中市政府社會局提供

一座城市真正動人的建設，是它能否看見人們生命中的需要，並在適當的時候伸出手，未來，美村將有嬰兒在公托中安穩入睡，有孩子在親子館開心遊戲、在運動中心勇敢跨出第一步；也會有婦女重新找回力量，有長者與青年在同一張桌邊交換故事，有志工從這裡出發，把善意帶到城市更多角落。

昔日的美軍俱樂部與聯勤招待所，曾經收藏一代人的青春；今日的美村綜合服務園區，則準備陪伴更多家庭走過成長歲月，老地方沒有消失，而是換了一種方式繼續存在，它保留過去的記憶，也接住現在的需要，更為還沒發生的故事預留空間，正如盧市長所說，這座幸福建設既是對臺美情誼的紀念，也是獻給所有臺中市民家人的禮物。當大門再次打開，美村不只是重新啟用，而是重新成為一座城市願意相遇、陪伴與彼此照顧的家。

蘋果麵包創始人劉哲基伯伯；美村讓一甲子的城市故事，在下一個世代繼續寫下去。 圖／臺中市政府社會局提供

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