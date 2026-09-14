擬於菲律賓設新辦事處？外交部：有規畫會適時說明

有日本媒體報導指出，台灣將在菲律賓開設第2個準外交機構，雙邊正在進行最後敲定，我國外交部表示，持續對相關合作和業務滾動檢視，以通盤考量並因應最新國際局勢，如有具體規畫將適時對外說明。

「日經亞洲」近日引述3位匿名的亞洲及西方官員表示，我國計畫在菲律賓設立新辦事處，地點落在菲律賓南部的宿霧省（Cebu）。

台灣目前已在菲國首都馬尼拉設有「台北經濟文化辦事處」，雖然雙邊並未建立正式外交關係，但如果新辦事處成真，將成為台菲之間合作的新突破。

外交部表示，對提供旅外國人及我商海外便利與服務，並與當地政府在互利互惠領域協調合作，一向作為我國駐外館處的重點業務，對於任何可有效提供上述服務及深化對外合作的可能性均持開放態度，也會持續滾動檢視，以通盤考量並因應最新國際局勢，如果有具體規畫也會適時對外說明。

不過，對於日經亞洲的報導，外交部稱沒有評論。

外交部強調，台菲關係近年在「總合外交」及雙方共同努力下，持續穩定成長，已有諸多實質合作成果，我國將持續推動與菲國雙邊互惠及友好的合作夥伴關係。