外媒指台灣將在宿霧設處 外交部：對外合作持開放態度

外媒報導，台灣將在菲律賓南部的宿霧新設辦事處。外交部今天表示，對報導沒有評論，但對於任何可有效深化對外合作的可能性均持開放態度，如果有具體規劃也會適時對外說明。

台灣目前已在馬尼拉設有「駐菲律賓台北經濟文化辦事處」。「日經亞洲」今天引述消息人士披露，台北與馬尼拉正敲定一項計畫，台灣將在菲律賓設立第2個準外交代表機構，值此雙方面臨來自中國的安全挑戰之際，鞏固彼此的合作與投資。新設代表機構將位於菲律賓的宿霧。

對此，外交部下午回覆中央社提問表示，外交部對提供旅外民眾及台商海外便利與服務，並與當地政府在互利互惠領域協調合作，一向作為駐外館處的重點業務，對於任何可有效提供上述服務及深化對外合作的可能性均持開放態度，也會持續滾動檢視，以通盤考量並因應最新國際局勢，如果有具體規劃也會適時對外說明。

至於媒體所詢事項，外交部沒有評論。

外交部強調，台菲關係近年在「總合外交」及雙方共同努力下，持續穩定成長，已有諸多實質合作成果，台灣將持續推動與菲國雙邊互惠及友好的合作夥伴關係。