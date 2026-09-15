企業搶救人口大作戰／台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1「台積寶寶」

文章目錄 鼓勵生育從凍卵、人工生殖到12歲 打造一條家庭支持鏈

家庭友善成為留才制度一環

少子化席捲台灣，台積電（2330）卻仍是企業界的「生育大戶」。據台積電最新永續報告書顯示，2025年台灣廠區及采鈺公司員工共迎來2,331名新生兒，占全台新生兒2.2%，相當於台灣每約46名新生兒，就有1名來自「台積家庭」。

這個反差在2025年尤其明顯。內政部戶政司統計，去年全台出生人口僅10萬7,812人，較2024年的13萬4,856人減少2萬7,044人、年減20.05%；同期台積寶寶則由2,450人降至2,331人，減少119人、年減約4.9%，下降幅度明顯低於全台。

拉長時間來看，台積寶寶數量也相對穩定。2020年至2025年，台灣廠區及采鈺公司員工新生兒數六年合計14,767人，平均每年約2,461人。最新報告更顯示，2025年台灣廠區及采鈺公司20至64歲員工人數約占全台同年齡人口0.54%，但新生兒占比卻達2.2%，兩個比例形成鮮明對比。

台積公司持續優化家庭照顧福利措施，圖為同仁參與親子日合影。照片來源／台積電永續報告書

鼓勵生育從凍卵、人工生殖到12歲 打造一條家庭支持鏈

台積電鼓勵生育，也早已不是「生一個、補一筆錢」而已。從「台積寶寶茁壯計畫」一路升級至3.0版本，支持範圍從孕前一路延伸到孩子12歲。女性員工第一胎產假12周、第二胎16周，第三胎以上拉長至20周；員工配偶有生產事實，可享10個工作天陪產檢及陪產親職假，福委會每胎另提供1萬元生育補助，公費團保生育保險金每次最高1萬元。

制度甚至往「懷孕以前」再推一步。女性員工進行凍卵療程最多可請1天凍卵假，男女員工自身接受、或陪伴配偶進行人工生殖療程，每次可請1天人工生殖假；領養家庭在領養一年內則有10天領養假。家中有6歲以下子女，每年另有7天幼兒照顧假；12歲以前，也提供每年7天居家辦公日。

這些制度並非「看得到、用不到」。2025年新增措施申請人數達8,883人，占台灣廠區員工11.2%，等於每9名員工就有超過1人使用；人工生殖假、幼兒照顧假及領養假的申請者中，男女比例約7比3，男性反而占多數，也讓生育、育兒不再只是女性員工一個人的事。

對真正需要每天在工作與孩子之間奔波的父母來說，有些制度甚至比現金更有感。台積電在新竹、台中、台南共設4所幼兒園，可容納528名2至6歲幼童，托育時間配合員工上下班，從上午7時一路到晚間8時；子女未滿1歲、仍需親自哺乳的夜班員工，也可視需求申請調至日班。

勞動部企業托兒案例資料就曾記錄，一名台積員工因二寶兩度沒抽中公司幼兒園，一度難過到萌生離職念頭；後來孩子順利入園，才讓她可以安心繼續工作。對育兒家庭而言，真正影響「要不要留下來」的，往往不是多一筆獎金，而是孩子有沒有人照顧。

2020年至2025年，台灣廠區及采鈺公司員工新生兒數六年合計14,767人，平均每年約2,461人。 圖／台積電提供

家庭友善成為留才制度一環

這套支持系統也反映在實際投入。台積電最新《永續影響力評價報告》估算，2025年優於法規的帶薪休假、生育補助、新生兒好禮及台積幼兒園托育等生活與家庭友善支持，合計創造79.84億元等價經濟效益。最新永續報告書並顯示，2025年育嬰留職停薪員工回任率達88.4%，前一年復職員工至2025年底仍在職的留任率則達91.4%，家庭友善也逐漸成為台積電留才制度的一環。

當少子化成為台灣企業共同難題，台積電用制度降低員工生養壓力。一年仍有逾2,300名「台積寶寶」出生，也讓家庭友善不只停留在口號。