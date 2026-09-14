「第四屆合庫人壽合庫年獸文創設計獎」徵件破千！國立歷史博物館重磅加入 產官學三「羊」開泰 繼往開來

由合庫人壽主辦的「合庫人壽合庫年獸文創設計獎」，自 2023 年開辦至今已邁入第四年，四年來總收件量大幅成長至今年已達 1,100 件，參賽學校數量亦倍增至 32 所，已然躍升為國內大專院校設計領域指標性的重點賽事之一。而今年賽事最具里程碑意義的突破—國立歷史博物館重磅加入合作陣容，讓賽事躍升為產官學三方跨界推廣的設計界重點指標。

「合庫年獸文創設計獎」頒獎典禮圓滿舉行，左起為國立歷史博物館副館長周彥汝、合庫人壽總經理藍年紳及象藝創意總監袁世文。 圖／合庫人壽 提供

合庫人壽總經理藍年紳指出，多年來堅持將金獎作品製作成品量產，投入資源扶植設計產業與地方創生，透過競賽建立教育與產業橋梁，今年更首度嘗試將金獎得主的精湛設計，搭配國立歷史博物館典藏的「羊」主題文物，融合本屆比賽的主視覺，將打造出象徵產、官、學「三羊開泰」祝福意象的2027文創紀念品，讓學生創意能被量產，為傳統工藝注入新能量，同時讓傳統生肖與歷史典藏的文化脈絡，激發出青年世代的創新思維，賦予賽事「繼往開來」的深刻意涵，培育更多台灣設計之光。

國立歷史博物館副館長周彥汝表示，國際博物館協會（ICOM）對於博物館的新定義，強調包容性、永續發展與社群參與。青年世代不再只是被動的參觀者，而是透過創意實踐與跨世代協作，成為推動博物館轉型的關鍵力量。國立歷史博物館歡迎青年走進來認識多元豐富的館藏，透過開放典藏資源、圖像授權與設計力的注入，以及產官學跨界多元合作，讓博物館成為激發青年世代創意的靈感來源。

合庫人壽說明，今年獎項分為「文創設計獎」及「視覺設計獎」兩大類，「文創設計獎」金獎由醒吾科技大學商業設計系三年級的邱銘賢拿下，而「視覺設計獎」金獎則由實踐大學時尚設計系一年級的周柔妡獲得。本屆賽事陣容盛大，重要推手與專業評審團涵蓋象藝創意總監袁世文、台灣包裝設計協會理事長李宛玲、頑石文創總監程湘如、藝符設計總經理李建國、優視覺溝通總監王德明；以及台灣海報設計協會理事長張芳榜、中華平面設計協會理事長林鴻彰、台灣文創事業發展協會理事長莊順全、實踐大學、龍華科大、醒吾科大、銘傳大學、南臺科大等多所知名大專院校設計系所師生共同響應。

展望未來，合庫人壽將持續深化產官學跨域合作，透過為設計新苗拓展機會、商業量產與文化典藏的結合，為台灣青年創作者搭建更廣闊的舞台，共創在地文創產業的永續輝煌。