國家級海洋雷達網逐步成形 漁光島測站進入測試階段

海委會國海院逐步建構國家級海洋雷達觀測網，其中高雄旗津、台南漁光島波流遙測站已完成主要設備建置，分別進入測試及驗證階段，國海院長陳璋玲今天前往台南視察。

海洋委員會國家海洋研究院說明，觀測網採環台布局方式，於台灣周邊海域建置波流遙測站，目前涵蓋北海岸、東北角、澎湖南方及恆春半島等海域，已建置27座波流遙測站。

國海院表示，今年推動建置高雄旗津、台南漁光島測站，均已完成主要設備建置，分別進入雷達測試、系統校驗及資料比對驗證等階段。未來規劃於台東、澎湖等地建置，預計於民國117年完成主要測站建置。

國海院長陳璋玲今天前往漁光島，實地視察波流遙測站雷達主體設備、機房設施、供電、通訊及資料傳輸系統等建置情形，並聽取雷達系統測試、初步觀測資料產出說明等。

陳璋玲表示，海洋觀測網的價值在於各觀測節點彼此串聯所形成的整體量能，現階段首要工作是做好測站資料比對與驗證，確保觀測資料具備穩定性與可靠性，再逐步推進跨站整合與後續應用。

根據國海院新聞稿，漁光島波流遙測站規劃觀測半徑約4公里，可針對周邊近岸海域波浪及表面流場進行大範圍觀測，並產出初步觀測資料。相較於傳統單點式海洋觀測方式，波流遙測系統可取得一定範圍內的海域資訊。

國海院表示，待未來完成相關比對驗證後，將評估與其他雷達測站間觀測範圍的互補及重疊，逐步提升西南沿岸海域觀測資料的連續性與完整性，並持續透過實地觀測及資料比對，確認系統穩定性與觀測資料品質。

國海院補充，未來觀測網完成後，將可提供全天候即時且高解析度的海洋觀測資訊，海流監測範圍將由約15.5萬平方公里提升至21萬平方公里，支援海域遊憩安全、海上搜救、航運安全、防災應變及海洋科研，並將結合AI分析及模式推估，提供即時、精準的海洋資訊，提升海洋治理與決策支援能力。