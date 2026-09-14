即時短評／一只水壺成為破案關鍵 藥師下藥案凸顯專業監管漏洞

淡水藥師下藥案如滾雪球般擴大，女大生機警保留異狀水壺報警，檢警驗出苯二氮平類藥物並循線查出多名歷任工讀生遭性侵或性騷擾。原本救人的專業成犯罪工具，凸顯單靠個人自律不足，需要更完整的監管體系重建對藥師的社會信任與職業尊嚴。

這間開業僅2年的地方藥局，前後竟換了超過10多名女工讀生，人員流動如此頻繁十分不尋常。如果沒有那只被留下來的水壺，沒有第1位女大生機警察覺異狀並勇敢挺身報案，之前那些遭受性騷擾甚至性侵的女工讀生，因苦無證據及害怕丟掉工作，最後只能在忍無可忍下默默離開，將悲慘遭遇深藏心中，被外界當成單純的人事異動。

在這件下藥案中真正該追查的不只是有多少人受害，而是藥局不是密室，為何異常沒被及早看見？犯案的藥師懂藥效、劑量如何拿捏，工讀生又處於雇主與員工的不對等關係，當專業成為犯罪工具，最難防的不是陌生人，而是「你以為可以相信的人。」

藥師掌握藥物相關專業，民眾相信藥師的專業資格，主管機關對這類專業場所的管理，不能只查核藥師有無執照、藥品有無依法販售、安全性等問題，藥局內的職場安全、員工申訴及性騷擾防治同樣也需要列入管理。不然一旦出事後再靠被害人報警及司法介入究責，只是治標，根本無法阻止下一個人受害。

陳姓藥師目前已被羈押禁見，檢警仍在持續釐清陳男涉及哪些犯罪，及還有多少被害人，與此同時政府主管機關及醫藥界應檢討如何防堵監管漏洞，建立更完整的監管體系，不能把防範風險的責任全部放在被害人身上，更不能寄託在藥師的道德自律上，才能重建民眾對藥師的信任，維護藥師應有的尊嚴。