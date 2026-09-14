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獨／前鎮漁港漁業和鮪魚文化館「被消失」 拆牌悄卸除、海洋局回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市海洋局原本在漁民服務中心大樓一角規畫前鎮漁港「高市漁業文化館」和「鮪魚文化館」，入口處懸掛嶄新招牌高掛大樓外觀。記者石秀華／攝影
高市海洋局原本在漁民服務中心大樓一角規畫前鎮漁港「高市漁業文化館」和「鮪魚文化館」，入口處懸掛嶄新招牌高掛大樓外觀。記者石秀華／攝影

高市前鎮漁港原申請3000萬元改建，前行政院長蘇貞昌大撒幣81億，預算擴編270倍，堪稱全國最貴漁港，但近來屢傳設施出包，記者發現設立的「漁業文化館」和「鮪魚文化館」是假的，地下室空無一人，招牌已悄悄卸除；海洋局指，文化館未來會移至多功能水產運銷中心3樓展示，持續推廣漁業文化。

前鎮漁港獲政院撥款81億元改造整體設施，其中高雄市漁民服務中心外觀拉皮後煥然一新，但大樓內部設施沒多大改變，記者發現中心旁一處可通往大樓地下室的外牆上，原本設立「高雄漁業文化館」，入口處也掛上新的「鮪魚文化館」招牌，但地下室卻是多年前舊有的漁業館。

但新招牌懸掛後，記者數次造訪，卻發現該處號稱是「漁業」和「鮪魚」文化館的地下室幾乎全都封閉，其中一次曾遇清潔婦人開門打掃，才得以藉機入內「參觀」。

記者發現地下室內部全是1、20年來陳舊的漁業文化展覽品，有不少海洋生物、魚類的解說文物，就像被人棄置在「冷宮」不聞問。後再度造訪現場時，驚見地下室入口處上方懸掛的「高雄漁業文化館」和「鮪魚文化館」招牌都被悄悄卸下，牆上留有被釘子的洞孔。

對於為何漁業和鮪魚文化館「被消失」一事，海洋局表示，受Covid-19疫情影響，「高雄市漁業文化館」自2022年3月18日起閉館，其後因該館建置迄今已逾24年，若重新整修消防設施需耗資逾千萬元，經評估後暫停開放。

海洋局指出，前鎮漁港多功能水產品運銷中心3樓已規畫食魚教育及海洋文化推廣館空間，已由國土署點交農業部漁業署，後續「高雄市漁業文化館」展品將洽漁業署移置至該中心3樓空間展示，持續推廣漁業文化及海洋教育。

原本招牌高掛的「鮪魚文化館」卻是假的，地下室鐵門深鎖空無一人，海洋局日前將招牌悄悄卸下，入口處的牆面上還留有裝卸招牌的孔洞。記者石秀華／攝影
原本招牌高掛的「鮪魚文化館」卻是假的，地下室鐵門深鎖空無一人，海洋局日前將招牌悄悄卸下，入口處的牆面上還留有裝卸招牌的孔洞。記者石秀華／攝影

高市海洋局原本在漁民服務中心大樓一角規畫前鎮漁港「鮪魚文化館」，在入口處懸掛嶄新招牌。記者石秀華／攝影
高市海洋局原本在漁民服務中心大樓一角規畫前鎮漁港「鮪魚文化館」，在入口處懸掛嶄新招牌。記者石秀華／攝影

高市海洋局原本在漁民服務中心大樓一角規畫前鎮漁港「高市漁業文化館」和「鮪魚文化館」，入口處懸掛嶄新招牌高掛大樓外觀。記者石秀華／攝影
高市海洋局原本在漁民服務中心大樓一角規畫前鎮漁港「高市漁業文化館」和「鮪魚文化館」，入口處懸掛嶄新招牌高掛大樓外觀。記者石秀華／攝影

原本招牌高掛的前鎮漁港「高市漁業文化館」和「鮪魚文化館」地下室入口處卻經年累月拉下鐵門封閉，裡面的海洋生物文物都是10多年來舊有的陳設。記者石秀華／攝影
原本招牌高掛的前鎮漁港「高市漁業文化館」和「鮪魚文化館」地下室入口處卻經年累月拉下鐵門封閉，裡面的海洋生物文物都是10多年來舊有的陳設。記者石秀華／攝影

前鎮漁港 鮪魚 文化

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