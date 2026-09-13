駁斥前鎮船員會館被喻「高級澡堂」 五大團體聲明：尊嚴勞動不容汙名

高雄前鎮漁港船員會館引起外界關注，針對「高級澡堂」的說法，五大遠洋漁業產業團體發出三點聯合聲明表達不滿，並強調，外籍船員遠渡重洋為台灣漁業與經濟付出，擁有一處乾淨、像樣且具尊嚴的洗浴與休憩空間，是基本人權，絕非奢侈享受，呼籲社會理性看待前鎮漁港人權建設成果。

第一、嚴正駁斥「高級澡堂」標籤，人權設施不容刻意汙名。聲明指出，前鎮漁港船員會館的設置，是政府與產業為提升船員岸上福祉、扭轉過往港區生活設施不足所發揮的重要建樹。將基礎的淋浴與休憩空間貶低為「高級澡堂」，不僅忽視了外籍船員對於衛生與尊嚴的客觀需求，更是對基層漁民勞動價值的不尊重。「難道來自異鄉的外籍船員，不應該擁有一處像樣、舒適的洗浴與住宿環境嗎？」

第二、理解遠洋作業季節特性，尖峰分流實屬輔助性質。聲明指出，遠洋漁業具備高度季節性，短期內常有數千名船員同時靠港。船員會館提供免費淋浴、祈禱、網路及休閒等設施，讓船員返港後有舒適、便利的休息空間。會館內 40 間淋浴室與碼頭區設置之貨櫃型淋浴間，均具備良好遮蔽與隱私防護，係提供船上淋浴設備外之重要「輔助與分流空間」。

此外，漁船返港尖峰時段，船員陸續或分散使用設施乃屬常態，各公協會亦積極配合政府進行尖離峰分流宣導，不應將尖峰時段的短暫等待或個別使用習慣，扭曲為設施閒置或浪費。

第三、 產業積極落實 CSR 責任，公私協力照顧外籍船員。聲明強調，遠洋漁業業界長期配合政府政策，主動發揮企業社會責任（CSR），與政府共同改善外籍船員在臺靠港期間的生活與休憩環境。今日所看到的各項船員照顧措施，並非一蹴可幾，而是政府、產業公協會及漁船經營者多年來一步一腳印、不斷檢討與改善所累積的成果。

五大遠洋漁業產業團體分別為，台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會、台灣區遠洋鰹鮪圍網漁船魚類輸出業同業公會、台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會、臺灣鮪延繩釣協會、遠洋漁業青年聯誼會五大漁民組織發出聯合聲明，全文1900字。

五大漁業公會聲明全文之三。記者徐白櫻／翻攝

五大漁業公會聲明全之一。記者徐白櫻／翻攝