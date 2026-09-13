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沒委員的監察院可進行調查？彭華幹重砲質問：是走狗還是錦衣衛

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
彭華幹。聯合報系資料照
彭華幹。聯合報系資料照

為什麼一個連委員都沒有的監察院，可以進行調查任務？資深媒體人彭華幹重砲質問：這位監察院專員「是走狗還是錦衣衛？」

《監察院組織法》究竟是怎麼規定的？彭華幹撰文提出質疑，蔣萬安是否沒有利益迴避，讓自己的兒子參加國際交換學生計劃，這種事竟然一個監察院的專員就可以打電話來查了，他究竟是走狗還是錦衣衛？

彭華幹說，通常公務員瀆職或不法，一定由廉政署先行文政風處，就算要問法規或指定案件資格與條件，也是先來公文。連一般刑事案件的通緝犯，也要寄傳喚通知到他的戶籍地，叫做「到案通知」，而不是一通電話就可以查案抓人的，監察院是在拆毀自己的門面嗎？

彭華幹表示，現在卻根本不用，監察院已經被十足看扁，毫無公信力與調查威信可言！一個專員不是監委，憑什麼代行委員的調查權，拿著雞毛當令箭嗎？那只有古代專制王朝才有，六法全書去讀一讀，再來耍你的官威吧！

彭華幹強調，監察院現在別說委員了，連院長都沒有，是誰下令調查本案？只有監委有主動調查權，一個專員只有在被「授權」的情況下才能進行「查調先行程序」，也就是我們現在一直在質疑的打電話給台北市府政風處，誰給他這個權利。彭華幹挑明說，「沒有最高層的命令，誰也沒那個狗膽！最高層是誰？就是那個連憲法規定立法院三讀通過，都可以不副署，不宣佈法案，毀憲亂政的當今政府！」

彭華幹指出，為了選舉舉國家之力，不只監察院，還有廉政署，接下來只要蔣萬安有半點瑕疵，檢察官跟調查局也會跑出來，必置之於死地，不會罷手！更可怕的手段還在後面，他們有什麼是不敢的？這就像大罷免動用國家機器，警察乾脆不寄通知，把一個跟青鳥在市場吵架的阿伯，直接上門抓人了，這完全違反刑事訴訟法要件，阿伯是可以狀告警察非法濫權的！所以野火燎原遍查藍營，結果大罷免大失敗，綠營還沒得到教訓，這次又用國家機器全面圍剿，只會把選民越推越遠，最後必然得到更大的反效果，再次失敗，蔣萬安再次高票當選，等著看吧！

面對各界質疑，監察院在官網聲明本年7月31日修正「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」，以維持機關公文處理之正常運作，而且強調：「在新任院長、副院長及監察委員就任前，本院秉持依法行政，持續辦理必要之行政及業務事項，以維持機關正常運作及履行相關職責。」

為什麼一個連委員都沒有的監察院，可以進行調查任務？資深媒體人彭華幹重砲質問：這位監察院專員「是走狗還是錦衣衛？」<a href='/search/tagging/2/照片' rel='照片' data-rel='/2/243154' class='tag'><strong>照片</strong></a>為監察院官網截圖
為什麼一個連委員都沒有的監察院，可以進行調查任務？資深媒體人彭華幹重砲質問：這位監察院專員「是走狗還是錦衣衛？」照片為監察院官網截圖

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