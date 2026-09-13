卓榮泰為中華電信72對新人證婚細數婚育利多 笑稱集團婚列國營事業KPI

行政院長卓榮泰今天出席中華電信員眷集團婚禮，為72對新人證婚。他說，政府推動台灣人口對策新戰略，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場及居住減壓等5大面向支持家庭，接續還有台電將舉辦聯合婚禮，盼國營事業響應舉辦集團婚禮，將要求國發會把相關工作列入績效指標（KPI）。

卓榮泰提到，這是政府今年5月推動台灣人口對策新戰略後，他首度有機會為集團婚禮證婚，他接著細數，安心生養面向，涵蓋明年上路的0至18歲成長津貼，每人每月5000元，雙胞胎可領雙份，減輕家庭養育子女負擔。

卓榮泰表示，政府盼廣設托育機構，如中華電信就在六都設置18班職場互助教保中心；政府另將持續提供教育補助、就學改善，居住減壓部分則是提供稅制優惠，生育都有相關折扣。雖然勞工婚假延長等相關法規尚未通過，但中華電信已率先執行婚假由8天延長至14天、政府規畫產假由8周延長至12周，中華電信更延長到13周。

卓榮泰指出，中華電信集團婚禮獲得很大響應，不久後台電也將舉辦集團婚禮，希望各家國營事業都能舉辦大型集團婚禮，他要求國發會把相關工作列入績效指標（KPI）。