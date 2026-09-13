聯合報一周大事9/6~9/12

中華民國參加第17屆世運足球代表隊，13日在亞澳區第一組預賽第二仗中，於台北市立運動場再度以3:1 擊敗泰國隊，取得複賽資格。中泰預賽第一場是上月底在曼谷學行，中華隊當初也是以3比1告捷。

2026-09-13 00:01