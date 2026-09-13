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聯合報一周大事9/6~9/12
國內
8日：主計總處發布八月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點○四，已連續四個月突破百分之二的通膨警戒線。
10日：內政部公布最新統計數據，截至今年八月底，台灣人口二三二二萬人，連卅二個月負成長。
11日：勞動部預告，今年最低工資審議會將於本月廿四日登場，外界預料最低工資連續第十一年調漲勢在必行，調幅更可望上看百分之五。
國外
6日：極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）在德東的薩克森─安哈特邦議會選舉，拿下百分之四十三點八選票，首度躍居該邦最大黨，也第一次距地方執政只差一步。
8日：美軍摧毀五艘伊朗原油運輸船，伊朗隨後向約旦境內美軍基地發射飛彈。美伊互轟也讓國際原油價格應聲突破每桶一百美元。
9日：美國總統川普在共和黨期中選舉大會上，再度宣稱要對台灣晶片課徵高關稅，並稱若共和黨在十一月期中選舉後繼續掌控國會，將普發五千美元「川普紅利」。
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