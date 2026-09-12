唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門搭機抵台 盼交流永續發展

2026年唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門今晚搭機抵台，除了出席頒獎典禮外，也將參與大師論壇及青年交流活動，她表示，很開心來台交流，了解台灣對永續發展課題的看法。

2026年第7屆唐獎得主已於6月中旬全數揭曉，預計9月18日起舉辦「唐獎週」活動，邀請多位獎項得主親自來台，除出席頒獎典禮外，也將參與大師論壇及青年交流活動，與台灣產官學研界及青年學子近距離對話。

2026年永續發展獎得主蘇珊．索羅門（SusanSolomon）今晚在先生的陪同下搭機抵台，唐獎執行長陳振川也親自前往桃園國際機場接機，迎接這位遠道而來的獲獎人。

蘇珊．索羅門受訪時透過翻譯表示，很高興可以到台北，看看參與民眾會提出怎樣的問題，她也很興奮可以來台跟年輕學生及資深的學術研究者進行交流，了解他們對於永續發展課題的看法，而頒獎典禮是個非常重要的儀式，她也很興奮可以參加。

陳振川日前表示，3日開始在中正紀念堂展出的唐獎榮耀展，最有看頭的是歷屆得主捐贈給基金會的紀念品，包括2026年永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）的南極觀測光學儀器。

1980年代蘇珊．索羅門提出假設，認為氟氯碳化合物產生的化學反應，與臭氧層破洞擴大有關。為了驗證假設，研究團隊前往南極，在極端的環境中，利用光學儀器測量月光、散射太陽光的波長特性，進而推算出大氣中特定氣體的濃度。

如今這個約40年前的原始儀器，被帶到台北展出。唐獎基金會透露，儀器中的鏡子當初在南極就已被破壞了，蘇珊．索羅門為了這次展覽，特別重新訂製了一個新的鏡子，希望民眾藉由觀賞此物，共同反思氣候變遷議題。